El 90% de las empresas del Bierzo han implantado el control laboral, según FELE

El jefe de la inspección provincial de Trabajo, Carlos Iglesias Alonso, ha sido el encargado de trasladar a los asistentes a las jornadas los detalles del Real Decreto Ley que se ha aprobado en materia de control laboral y que incluye entre sus medidas la obligación de implantar un sistema de registro de jornada.

Según Iglesias, inspección intentará determinar las situaciones de fraude, no sólo por no llevar registro, sino también cuando ese control no cumpla con la jornada real. Aun así, puntualizó, "no se busca la infracción por la infracción sino solventar el problema, aunque en los casos en los que se confirme el fraude la sanción que se tramitará está entre los 600 y los 6.000 euros". En todo caso, y más allá de la complejidad en algunos casos de la implantación del sistema, el responsable provincial de inspección espera que las empresas cumplan con sus obligaciones.

De hecho, según el presidente comarcal de FELE, Javier Morán, el 90% de las empresas del Bierzo tienen ya implantado el sistema de control de jornada laboral, una medida que "no sólo es buena para el trabajador por lo que supondrá para su remuneración en horas extraordinarias, sino también para la empresa para demostrar en algunos casos el absentismo laboral". Es un a medida que tiene, positivamente futuro, dice Morán, "al margen de que hay que cumplir con la normativa sí o sí".

11 inspectores y 15 subinspectores, forman el equipo que el Ministerio de Trabajo tiene en la provincia para cubrir el mapa de control que ya tienen definido por zonas y áreas.