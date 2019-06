Premian el proyecto de una mallorquina para empoderar a mujeres en Etiopía

La Fundación Repsol a través de la entidad SECOT, premia el proyecto al mayor impacto social 2019 a la mallorquina Juana Tomás por su trabajo "Red de empoderamiento de mujeres en Etiopía". La semana que viene, recogerá en Madrid el segundo galardón a nivel nacional. "El objetivo del proyecto es ayudar a las mujeres de este país africano a que emprendan, potenciando así la igualdad de género", explica Tomás en la SER.

La mallorquina, médico especializada en salud pública, con una trayectoria profesional de dos décadas en Naciones Unidas está impulsando esta iniciativa en colaboración con la ONG mallorquina "Llevant en Marxa". "Lo que busca el proyecto es combatir la brecha digital que sufren las mujeres en Etiopía", señala Tomás. "El proyecto les apoya en el proceso de desarrollar su empresa, acentuando el proyecto mutuo entre las mujeres". "Trabajar en Etiopía, actualmente, es una gran oportunidad", detalla. "Es un beneficio en cascada, las mujeres a las que nosotros ayudamos, ayudarán a otras de las zonas rurales", asegura.

Una vez testado el modelo en dos grupos de 25 mujeres, se replicará en cuatro grupos más. "La idea, es que en pocos años, esas mujeres creen esa red de empoderamiento que define este proyecto", subraya.

Para la elaboración la doctora, ha contado con la ayuda de SECOT, una entidad sin ánimo de lucro, cuyos voluntarios son los seniors, con experiencia empresarial, que precisamente enseñan a emprender, mentorizando proyectos de diferente índole. "He contado con la ayuda de SECOT que me ha servido para estructurar el proyecto", dice. "Me han ayudado mucho para desarrollar mi plan de empresa", explica la premiada.

Su trabajo cuenta con una partida inicial de unos 60 mil euros durante el primer año. La fuente de financiación está compuesta de fondos propios pero la idea es recibir aportaciones de los sectores público, corporativo y privado en un futuro.