Las relaciones personales, imprescindibles en política

Contaba Paco Fernández Ordóñez que "en política, la ideología cabe en la punta de una servilleta. Lo demás son relaciones personales". Nos sorprendería saber qué influencia tienen estas en los partidos e instituciones. Se habla de la falta de química entre Sánchez y Rivera, o las consecuencias para Podemos del alejamiento entre Iglesias y Errejón...pero es en la política local donde esto se manifiesta con más crudeza. Socios que no se hablaban; o alcaldes que no lo hacían con el jefe de la oposición; pactos que no se firmaron por animadversión personal; traiciones;etc. Hemos visto mucho. No solo la ideología entra en juego en la constitución de los ayuntamientos.

Por eso hoy dedico esta lupa a Óscar Fernández Monroy y a Aitziber Ibaibarriaga, concejales de PP y EH Bildu, que ayer se despidieron de la Corporación bilbaina. Al beso que le da el popular en la mejilla, consolándose mutuamente en el adiós. O el mensaje en twitter de Bruno Zubizarreta de EH Bildu de que echará de menos a sus compañeras de Ezker Anitza y PP. O el abrazo del alcalde Aburto con Beatriz Marcos, del PP.

Necesitamos más relaciones humanas en la política actual. ¡Cómo cambiaría todo!