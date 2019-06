Gent per Formentera ofrece al PSOE un año de presidencia del Consell

Gent per Formentera cede, en parte, para tratar de alcanzar un pacto de gobierno con los socialistas y ofrece al PSOE un año ostentando la presidencia del Consell insular y otro año representantes de la Pitiusa menor en el Parlament balear.

Una oferta que, para la ejecutiva de Gent per Formentera, es “responsable, razonable y justa” atendiendo a los resultados en las elecciones del 26-M y a que han sido la lista más votada en la isla.

La formación insularista recuerda que la pretensión del PSOE era la de ocupar la presidencia y el escaño en la Cámara Autonómica durante 2 años, pero creen que no ayudaría a la estabilidad y de ahí que ofrezcan esta oferta intermedia.

Los representantes de Gent per Formentera dicen que asumen el mensaje que lanzaron los ciudadanos en las pasadas elecciones y que no es otro, reconocen, que el de que las fuerzas de progreso tienen que entenderse para gobernar conjuntamente.

En cuanto al resto de los puntos de las negociaciones, la formación afirma que han constatado que comparten líneas programáticas comunes y los mismos objetivos y afirman que, aunque falta cerrar todavía algunos matices, siguen trabajando “para garantizar un gobierno estable y progresista en Formentera”.

EL PSOE RECHAZA LA PROPUESTA

El PSOE considera que la propuesta hecha pública por Gent per Formentera no se corresponde con la realidad de las urnas. El secretario general de la agrupación, Rafa Ramírez, dice que Gent per Formentera "no ha entendido el mensaje que dieron los ciudadanos".

Los socialistas proponen un reparto equitativo de dos años, tanto en el Consell como en el Parlament balear. Ramírez no cierra la puerta a la negociación, siempre y cuando reciban "otra propuesta más equilibrada".

Lo que descarta el PSOE es abrir negociaciones con Sa Unió. El secretario general de los socialistas afirma que si se mantienen las posiciones actuales se quedarán en la oposición "ejerciéndola de forma coherente y razonable".