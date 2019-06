Acuerdo de las tres derechas para repartir la Mesa de la Asamblea de Madrid

A mediodía se constituye la nueva Asamblea de Madrid y todo parece indicar que el trío de Colón se va a hacer con la mayoría de la Mesa del parlamento regional. Anoche se cerró un acuerdo entre los tres partidos de derecha, según confirman a la SER fuentes de la negociación, aunque todavía nadie lo ha anunciado públicamente. El acuerdo se cerró a última hora con la mediación de Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que desde hace varios días media entre Cs y Vox para acelerar el acuerdo en Madrid.

Ciudadanos, dispuesto ahora a que Vox entre en la Mesa de la Asamblea Cs quiere garantizarse la presidencia de la Mesa dándole un puesto a la formación de extrema derecha

PP, Ciudadanos y Vox se van a quedar con 4 de los 7 asientos de la Mesa. La formación naranja acepta así la entrada de la ultraderecha a cambio de que PP y Vox apoyen a su candidato, Juan Trinidad, a presidir la Mesa. De hecho, el PP ni siquiera tiene previsto presentar un candidato propio para ese puesto.

Públicamente hoy la candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio habla de un "preacuerdo" para la composición de la Mesa de la Asamblea madrileña. Señala en declaraciones a la Cope que es un "paso previo" para una investidura a tres socios con PP y Cs, en el que Vox, dice, no será "el convidado de piedra". Teodoro García Egea también ha dicho que ese acuerdo para controlar la Mesa de la Asamblea existe. En una entrevista en EsRadio, García Egea ha asegurado que la Mesa de la Asamblea madrileña tendrá mayoría de centro derecha, lo que ha sido una "cuestión de todos" los implicados, y que ahora hay que trabajar en un acuerdo para la investidura del gobierno madrileño.

Sin embargo, el coordinador del comité de Ciudadanos que va a decidir sobre los pactos avisa de que ese acuerdo no está tan cerrado. José María Espejo decía que hay que esperar: "Lo vamos a ver en poco tiempo... a mí no me consta que ya esté absolutamente cerrado".