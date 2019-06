Blood & Truth, acción y disparos en realidad virtual

El catálogo de Playstation VR cuenta ya con varios juegos importantes para disfrutar de la realidad virtual en PS4. Desde Until Dawn: Rush of Blood, pasando por Skyrim VR, Farpoint, Bravo Team o el reciente y simpático Astrobot. Ahora ha llegado Blood & Truth, la mayor apuesta hasta la fecha a nivel de producción por parte de Sony. Sus creadores, London Studio, son los responsables también de The London Heist, una de las primeras muestras de lo que las gafas podían dar de sí en cuanto a juegos de disparos. Blood & Truth es su evolución, una especia de hermano mayor con más disparos, mecánicas y acción.

En Blood & Truth tomamos el papel de Ryan Marks, un soldado de élite de las Fuerzas Especiales que vuelve a Londres y tiene que defender a su familia de un capo mafioso. Una historia de venganzas, lazos de sangre y, sobre todo, poder en la sombra bien regada con centenares de disparos con armas de fuego de todo tipo. Acción trepidante, en definitiva, como en las mejores películas del género.

El avance de nuestro personaje, al que encarnamos en primera persona, es automático al estilo del clásico Time Crisis. Vemos nuestras manos empuñando las armas, y para desplazarnos a un punto concreto preestablecido debemos pulsar un botón concreto, sin libertad para llegar hasta él. En contrapartida podemos utilizar los mandos con sensor de movimiento Playstation Move para todas las acciones como apuntar o recargar, lo que añade muchísima inmersión al juego. Eso sí, de momento no es compatible con el mando pistola Aim Controller, un extra que le vendría como anillo al dedo.

Armados hasta los dientes en el interior del casino / London Studio/ Sony

A partir de aquí encontramos muchísimos tiroteos a pie y a bordo de vehículos, explosiones, algunas fases de sigilo y ciertos puzzles para desbloquear mecanismos. Los repentinos giros de guión y la acción nos meterán de lleno en escenas que podían ser perfectamente parte de películas de Vin Diesel o los clásicos Bruce Willis o Mel Gibson. También acompaña la cinematográfica banda sonora y un doblaje al español más que meritorio. En conjunto, una gran experiencia inmersiva y de acción en realidad virtual.

Más actualidad





Durante esta semana se ha celebrado en Los Ángeles la feria E3, el evento más importante del mundo de los videojuegos a nivel planetario. Allí las compañías están presentando sus novedades más importantes: Microsoft ha anunciado que su próxima consola, Project Scarlett, saldrá a la venta en navidades de 2020 y soportará gráficos en 8K; Square Enix ha confirmado la fecha de lanzamiento para el remake de Final Fantasy VII, que será el 3 de marzo de 2020 para PS4; también tenemos fecha de estreno de Cyberpunk 2077, el 16 de abril de 2020 y con el actor Keanu Reeves en su reparto; también se ha confirmado la colaboración entre los creadores de la saga Dark Souls y el autor de Juego de Tronos, George R.R. Martin a través del juego de rol y acción Eldenring; Nintendo ha anunciado que la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild ya está en desarrollo; el nuevo juego de rol de Goku y compañía, Dragon Ball Z: Kakarot aparecerá a principios de 2020; Gears 5 saldrá el 16 de septiembre para Xbox One; Watchdogs Legion llegará el 6 de marzo de 2020 (con unas simpáticas y letales señoras mayores como personaje controlable); y FIFA 20 llegará el 27 de septiembre e incluirá un modo de fútbol callejero llamado Volta.

Moto GP 19 ya está disponible para PS4, Xbox One y PC, y a Nintendo Switch llegará el próximo 27 de junio. El juego oficial del campeonato del mundo de motos ha mejorado en esta edición su experiencia multijugador online con servidores dedicados, manteniendo todas las licencias oficiales de escuderías y pilotos como Márquez, Lorenzo o Rossi. Además este año se ha introducido los modos Pilotos Históricos (con 50 nombres legendarios) y Director de Carrera para fijar las condiciones de carrera o pista, así como con la potestad de sancionar a los competidores.

Esta semana también hemos podido probar la última ampliación para The Elder Scrolls Online, Elsweyr (PS4, Xbox One, PC y Mac). Los dragones y ejércitos imperiales han invadido esta provincia de Tamriel, la patria de los Khajjita felinos, pero ahora contamos con la nueva clase de Nigromante para hacerlos frente. Y es especialmente poderosa manejando las artes oscuras y alzando a los muertos en nuestra defensa, con detalles como su capacidad para equiparse una armadura de huesos y despertar en forma de mascota a los cadáveres cercanos. Es espectacular volver a ver dragones surcando los cielos sobre nuestras cabezas en localizaciones tan diversas como desiertos o zonas fértiles y verdes, en una expansión que añade decenas de horas al juego.

League of Legends recibirá una nueva campeona con su parche 9.13. Se trata de Qiyana, la Emperatriz de los Elementos y capaz de dominar el agua, la tierra y la jungla. Sus creadores la ven ideal para ocupar posiciones de Top o Medio, aunque también puede actuar como Jungla. Su habilidad definitiva es una onda sísmica recta que varía según los elementos que atraviesa.

La versión remasterizada del juego de rol japonés The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II ya está a la venta en formato físico para PS4. Cuenta con soporte para 4K y 60 fps, así como una opción para aumentar la velocidad de los combates y mantener sus voces en japonés. En él debemos tratar de poner fin a la Guerra Civil desatada en el reino de Erebonia encarnando a Rean y a su Caballero Divino Valimar.

Hace unos días se ponía a la venta el libro Super Nintendo Legends (Ed. Gamepress), toda una enciclopedia sobre la consola de 16 bits de Nintendo. Con la colaboración de una veintena de periodistas especializados como Marcos García o Bruno Sol, Super Nintendo Legends bucea en aspectos como los diversos prototipos de ‘El cerebro de la bestia’, sus casi 50 millones de unidades vendidas en todo el mundo y un buen puñado de sus juegos más emblemáticos como Super Mario World, Street Fighter II o Donkey Kong Country. Un libro imprescindible para los amantes de los 16 bits y con una cuidadísima edición tanto interior como exterior. Hasta aquí el SER Jugones de esta semana, pasadlo bien.