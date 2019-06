Tomelloso acoge la Asamblea General de la DO La Mancha

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha celebró ayer en Tomelloso, en las instalaciones de la Antigua Estación de Renfe, su Asamblea General Ordinaria, para aprobar sus cuentas anuales y hablar de otras cuestiones importantes como la modificación de sus pliegos de condiciones para incorporar nuevas variedades, de cara a la próxima campaña de vendimia.

Zatón, concejal de Cultura, Turismo y Festejos ha agradecido además a la Denominación de Origen su impulso a las Rutas del Vino, a las que Tomelloso pertenece y por las que la DO “ha apostado fuerte”, promoviendo la cultura del vino y el enoturismo “que es muy importante en esta comarca.

El presidente de la DO ha señalado, con respecto a las cuentas de la entidad que, como todos los años, el objetivo de la DO no es obtener beneficios, sino destinar lo recaudado a hacer promoción y gastar el presupuesto, algo “lógico y razonable”, ha incidido, “porque el dinero que ponen las bodegas es para hacer promoción”.