El SES contratará a 84 de los 132 médicos especialistas que terminan el MIR

El Servicio Extremeño de Salud (SES) contratará a 84 de los 132 médicos que han terminado el período de formación como Médicos Internos Residentes (MIR), con lo que aunque no se solucionan todas las necesidades existentes, sí que se "alivian". Así lo ha asegurado este jueves el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que de este modo ha querido salir al paso a las informaciones "que se están vertiendo" en relación a los contratos a especialistas que terminan su formación.

Según ha explicado, han terminado su período de formación como MIR en Extremadura 52 especialistas en Medicina Comunitaria y Familiar y 80 en otras especialidades, por lo que, como era el compromiso del SES, se ha tratado de dar respuesta a la necesidades con dos tipos de medidas. Así, por un lado se ha hecho una "apertura excepcional" de las bolsas de trabajo de especialidades, que habitualmente se hace en noviembre, para que los que han terminado el MIR en mayo puedan ser incluidos y, por tanto, llamados para cubrir vacantes.

Además, se han ofrecido contratos de al menos un año en zonas donde se necesitan y en especialidades donde hay más dificultades como son Medicina Familia, Traumatología, Pediatría, Oncología Médica, Dermatología, Diogestivo, Anestesiología, Oftalmología y Radiología, aunque Vergeles ha precisado que en algunas son más comunes en una zonas que otras.

Vergeles ha precisado también que los MIR que se forman en la región no solo son para Extremadura, sino para todo el Sistema Nacional de Salud, y ha añadido que pese a que se les ofertan contratos "estables y atractivos" hay un porcentaje de especialistas que no aceptan si no son para las áreas de salud de Badajoz y Cáceres.