Fernández Vara pedirá retomar el Pacto por el Ferrocarril

Guillermo Fernández Vara, presidente electo de la Junta de Extremadura por mayoría absoluta el pasado 26M, ha anunciado entrevistado en La Ventana que pedirá retomar el Pacto por el Ferrocarril: “Les voy a pedir que intentemos retomarlo, y estoy dispuesto a que si hay que introducir algún cambio, lo hagamos”, ha defendido.

En esto sentido, ha subrayado que la reivindicación por el cumplimiento de los plazos en la alta velocidad será una de las principales exigencias de su ejecutivo al nuevo gobierno central: “Hay unos plazos establecidos, a final del año que viene el tramo Badajoz-Plasencia tiene que estar terminado. Y por lo que vamos viendo ya se está licitando el tramo Plasencia-Navalmoral, por lo que quedará Navalmoral-Toledo-Madrid”.

Fernández Vara ha indicado además que confía en poder formar gobierno "en los últimos días de junio o primeros días de julio". Ello, tras la constitución de la Asamblea el próximo martes, día 18, de cara a celebrar pleno de investidura "la semana siguiente".

Cambios en las consejerías

Ha anunciado además que acometerá cambios en las consejerías con una “estructura más adaptada a la Extremadura de 2019, la que hice entonces era para 2015”, ha manifestado. “Lo que hice entonces obedecía a un momento crítico, me encontré con una administración con mucho déficit, aunque ahora tampoco digo que tengamos que relajarnos, porque hay que mantener la bandera de la estabilidad presupuestaria”, ha añadido sin querer detallar qué cambios concretos abordará.

“Es verdad que no puede haber una consejería para cada cosa, porque habría dieciocho, y en esto a mi me gusta ser austero. Creo que no debe haber más de un determinado número de consejerías ya que cada una tiene aparejada direcciones generales, y yo defiendo la austeridad como principio básico”, ha abundado.

Pactos con Ciudadanos

Respecto a las negociaciones para lograr un acuerdo con Ciudadanos para que gobierne la lista más votada, la del PSOE en Cáceres, Badajoz y Almendralejo, ha manifestado que no cree que los votantes entendieran pactos distintos en Badajoz y Cáceres entre las mismas fuerzas.