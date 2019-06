Hervías: "Aunque a algunos (paniaguados incluidos) les pese, el cambio viene de la mano de Cs"

El Secretario de Organización de Ciudadanos publicó un tuit con una fotografía en el patio de las Comarcas de la Asamblea Regional en la que aparece acompañado por los diputados regionales y el equipo de la formación naranja, señalando "los 6 diputados y todo un gran equipo detrás para conseguir el cambio que la Región de Murcia necesita".

Después añade que "fue un auténtico placer acompañaros ayer. Aunque a algunos (paniaguados incluidos) les pese, el cambio viene de la mano de Cs región de Murcia.

Fue un auténtico placer acompañaros ayer. Aunque a algunos (paniaguados incluidos) les pese, el cambio viene de la mano de @CsRegionMurcia. pic.twitter.com/SLJ438I3L8 — Fran Hervías (@FranHervias) 12 de junio de 2019

En los comentarios, varios tuiteros le reprochan que haya venido a la región a tutelar a los suyos desde Madrid y a dar una rueda de prensa que no le correspondía. Fran Hervías responde "que la rueda de prensa la hizo nuestra candidata Isabel Franco, yo contesté a una pregunta de un periodista. Me gusta ser educado. Sin gritos en mitad de cafeterías. No engañen más a los ciudadanos con titulares interesados".

El líder del PSOE-RM, Diego Conesa se encontraba en la cafetería de la Asamblea Regional el día de la constitución de la Asamblea. Al entrar Hervías acompañado de Valle Miguélez, cuando, según testigos presenciales, Conesa se dirigió hacia el responsable de Cs para reprocharle, con vehemencia, sus palabras en su comparecencia ante los medios de comunicación, aclarándole que el PSOE sí ha presentado una propuesta de acuerdo a los negociadores murcianos y que, si él no tenía conocimiento de ella, quizás lo que tendría que hacer era cambiar a sus interlocutores en Murcia.