Francisco Jódar deja la política

El exalcalde de Lorca y exconsejero autonómico Francisco Jódar ha anunciado este viernes que abandona la política tras 20 años de responsabilidades públicas bajo las siglas del PP en lo que ha calificado como "una experiencia vital extraordinaria".

En un escueto mensaje en su perfil en la red social Facebook -que ya eligió en agosto para renunciar por sorpresa a la presidencia del PP en Lorca tras 19 años en el cargo- hoy ha dado a conocer su regreso a su puesto de técnico consultor en la Consejería de Educación tras dos décadas de excedencia por cargo público.

Jódar detalla que "atrás quedan ocho años de concejal y diez años de alcalde en el ayuntamiento de Lorca, un año de consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, en el Gobierno regional y cuatro años de diputado en la Asamblea Regional".

Añade que "en todos estos cargos, en tiempos que no han sido fáciles, he tratado de servir a todos de la mejor manera que he sabido" y sostiene que ha "aprendido muchísimo" y que su entrega ha sido recompensada "mucho más en afecto, amistad y cercanía".

Se despide Jódar en su mensaje en las redes con un "gracias a todos y hasta siempre".

Jódar (Lorca, 1955) desaparece así de la vida política regional tras su abandono el año pasado del personal orgánico del PP.

Será recordado como el alcalde que tuvo que enfrentarse al reto de reconstruir la ciudad, cuando el casco urbano quedó destruido como consecuencia de los terremotos del año 2011 y la huerta devastada por las riadas de 2012.