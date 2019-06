Olcina: "La gestión del agua y los cultivos tiene que adaptarse al escenario futuro de cambio climático"

Este lunes 17 de junio se celebra el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, dos fenómenos que tienen una notable incidencia en nuestra provincia, sobre todo en el sur. La falta de lluvias en el sureste peninsular provoca aridez en el paisaje y un mayor riesgo de desertificación y por lo tanto la pérdida de suelo fértil.

Los más afectados, los agricultores, afirman que estos fenómenos son problemas muy preocupantes.

Eladio Aniorte, presidente de ASAJA Alicante explica que la falta de agua hace que muchos agricultores tengan que abandonar, porque los precios no ayudan y los costes del agua no se pueden pagar. Añade que "este año no se han podido vender las naranjas, los limones y a medias las mandarinas", situación que ha hecho que reine el pesimismo y prueba de ello, dice, la ausencia de transacciones de tierra. "Muchos quieren vender y nadie comprar" dice.

Aniorte considera que se trata de un tema político. "Si el campo fuera rentable y se ayudara a los jovenes agricultores no habría tanto abandono" declara.

Insiste el presidente de ASAJA Alicante que cada año "se vierten al mar 50.000 hectómetros de los ríos españoles y que el sureste necesita 1.000 para cubrir el déficit hídrico". Apuesta por los trasvases como solución porque España tiene agua para regar 10 veces el territorio nacional.

Los expertos, por otra parte, alertan de que los modelos de cambio climático para la zona del mediterráneo apuntan a una tendencia de disminución en las precipitaciones anuales y una mayor irregularidad de las mismas pero también faltará agua en las cabeceras de los ríos que aportan agua de fuera.

Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante explica que "hay que empezar a buscar soluciones al tema del agua que no se basen en los trasvases sino en el aprovechamiento al máximo de los recursos existentes como la reutilización de aguas depuradas o la desalación incluso para uso agrario.

Añade Olcina que además de repensar la propia gestión del agua también habrá que hacerlo con los cultivos para adaptarlos al escenario futuro que se espera para la cuenca del mediterráneo.

Jorge Olcina insiste también en la necesidad de que los territorios se adapten a este nuevo modelo de cambio climático que camina entre la sequía y los episodios de inundación. Explica que Alicante está preparado para ello. Eso sí, vuelve a recordar que urge la redacción en la capital de un Plan General de Ordenación Urbana que no puede aplazarse más.