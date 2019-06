El detenido por el homicidio de Cabezabellosa (Cáceres) confiesa ser autor del crimen

El vecino de Cabezabellosa (Cáceres), de 37 años, detenido ayer como presunto autor de la muerte de una mujer de 85 años de este mismo municipio, tras golpearla con una barra de hierro en la cabeza, se ha declarado autor confeso de los hechos, según ha informado la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco.

En declaraciones a los medios, García Seco ha añadido que continúa la investigación para esclarecer los detalles y la motivación, ya que se desconoce en que situación se encontraba el acusado y que le llevó a hacer "esta acción muy violenta que le llevó a acabar con la vida de esta mujer".

No obstante, ha precisado "que no parece que hubiera una motivación de robo ni nada por el estilo".

Este individuo fue detenido ayer por la Guardia Civil después de que de madrugada, en actitud agresiva y portando una barra de hierro, amenazase a la anciana, a la que golpeó en la cabeza causándole la muerte.

Posteriormente, el individuo se desplazó a otra vivienda y amenazó a sus ocupantes, aunque nadie más resultó herido.

Entre el supuesto agresor y la fallecida no existe vinculación familiar directa, según fuentes de la Guardia Civil, y la alcaldesa de Cabezabellosa, María Ángeles Talaván, aseguró que "no entiende qué ha pasado" y ha afirmado que el presunto homicida "no es una persona violenta para nada".