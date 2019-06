Un desfile que rompe barreras hacia la inclusión

El destino le tenía guardado un lugar en el desfile del alarde mixto de Irun. Así lo ha definido Haizea Sendón Verdini, quien será la primera mujer con Síndrome de Down en desfilar como cantinera de la Compañía de Santiago el próximo domingo 30 de junio, el gran día de San Marcial.

Haizea, es una chica con muchas inquietudes y que no ve barreras a la hora de realizar todos sus proyectos de vida. Forma parte del grupo Ezezegunok artistak, integrado por personas con discapacidad intelectual. Muy vinculada con el mundo del arte, desde siempre ha tenido el sueño de ser cantinera, esa figura que a la que ella siempre ha prestado mucha atención en las fiestas de su ciudad. Ella ha realizado infinidad de actividades a lo largo de su vida: como pianista y bailarina, ahora como profesora de ballet contemporáneo, actriz, blogger y como no, cantinera. "No soy una más, soy especial", sostiene Haizea, a la par que asegura que tener que demostrar más lo que vale a los demás, no es un obstáculo para ella.

"A partir de hoy empiezan los nervios. Mucho vértigo", señala su madre, Amaia Verdini. Esta tarde empiezan los ensayos para que todo salga de la mejor manera posible. Tanto familiares como la propia Haizea están pletóricos, no solo por lo que supone este paso hacia la inclusión de las personas con Síndrome de Down, sino que es un meta más que Haizea realizará y no será última para esta chica que no para de cumplir sueños. Con Haizea y su amatxo, hemos tenido ocasión de hablar este mediodía en el programa HxH Irun.