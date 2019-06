Atapuerca se pone el límite en 1,5 millones de años

Los codirectores de las excavaciones de Atapuerca consideran que los restos de homínidos que se podrán encontrar en el complejo no superarán 1,5 millones de antigüedad, tras descartar en un peritaje de todo el complejo su idea inicial de encontrar restos de 1,8 millones, ha informado uno de ellos, Eudald Carbonell, en la presentación de la campaña de este año.En este sentido, otro de los codirectores, José María Bermúdez de Castro, ha recordado que en los yacimientos de D’Manisi, en Georgia, se han encontrado restos de 1,8 a 1,9 millones de años y algo más antiguo ya no sería género Homo, sino Austrolopitecus.Además, ha detallado que en otros yacimientos europeos también se han encontrado restos de una antigüedad próxima al millón y medio de años, aunque los de Atapuerca se pueden datar con mayor seguridad, ya que el resto se encuentran en zonas freáticas, donde ha podido haber movimientos de esos restos que hacen muy difícil asegurar su datación.En el caso de Atapuerca, los restos más antiguos se encuentran en la Sima del Elefante, en niveles en los que se trabajará este año, y es posible que en un futuro en Cueva Fantasma, donde se comenzó a trabajar el pasado verano de una manera intensiva, tras sondeos que dieron esperanzas de hallazgos importantes.Ambos investigadores se han mostrado ilusionados con los frutos que pueda dar Atapuerca en esta campaña y en las próximas, ya que consideran que han entrado en un “nuevo ciclo” de cuatro o cinco años en el que llegan a partes “muy fértiles” de varios yacimientos del complejo.De hecho, en esta campaña habrá 200 investigadores que trabajarán simultáneamente en nueve yacimientos, aunque tras el peritaje de todo el entorno, los codirectores están convencidos de que “hay trabajo para siglos porque puede haber centenares de yacimientos”, ha afirmado Bermúdez de Castro. Como ejemplo, Carbonell se ha referido al nuevo yacimiento de la Paredeja, donde ya han profundizado 20 metros en el yacimiento, aunque creen que tiene al menos 30 de profundidad con restos; y la Ciega, un yacimiento que todavía no han empezado a excavar, pero que creen que puede tener una gran riqueza y formar parte de otro grupo de yacimientos tan importante o más que la Trinchera del ferrocarril, donde hasta ahora se encuentran los más emblemáticos del complejo, como Galería, el Elefante o Gran Dolina.La gran extensión del complejo hace que la campaña de excavaciones sea complicada y que sea muy difícil aumentar el número de integrantes del equipo. En esta campaña, han optado por retirar algunos investigadores de otros yacimientos para poder generar dos equipos, que suman unas veinte personas, para trabajar en Cueva Fantasma, donde se localizó en un sondeo un parietal que puede corresponder a un neandertal, aunque ahora el objetivo es documentar su antigüedad y su entorno, además de buscar nuevos restos.Otro de los puntos clave de Atapuerca en esta campaña es Gran Dolina, donde están cerca de llegar al nivel TD-6, donde se definió hace años una nueva especie, el Homo Antecessor, y ahora esperan encontrar más restos, dado que se trata de un nivel “muy rico”, con una superficie a excavar de casi 80 metros cuadrados.Bermúdez de Castro ha explicado que “sería bueno” ampliar el equipo de excavaciones, aunque ha reconocido que es algo “enormemente complejo”, porque requiere reforzar los laboratorios, el lavado de sedimentos en el río y toda la logística, por lo que se lo plantearán al término de esta campaña y siempre “con mucha prudencia”.

