Vox desvela los detalles del 'intercambio de cromos' de Cs y PP en Granada, Málaga 'y otros dos ayuntamientos'

Vox acusa al PP y a Ciudadanos de haber intercambiado la alcaldía de Granada por el Ayuntamiento y la Diputación de Málaga y otros dos ayuntamientos más. Esta formación asegura que el portavoz de la Junta, Elías Bendodo se ha asegurado así que no hubiese relevo en la Diputación malagueña para impedir que se audite su mandato al frente de esta institución.

Cinco días después de la toma de posesión de Luis Salvador (Ciudadanos) como alcalde de Granada con los cuatro votos de su equipo, los siete del PP y los tres de Vox, esta formación ha desvelado el intercambio de apoyos que permitió este cambalache ordenado a los concejales de Granada por las direcciones nacionales de PP y Ciudadanos.

Los tres concejales de Vox en el Ayuntamiento de Granada han decidido no participar este jueves en la procesión del Corpus de la ciudad, donde desfila la corporación en pleno bajo mazas. Miralles asegura que no desfilarán junto a los ediles de PP y Ciudadanos. Ha explicado a Radio Granada que 'han mercadeado con Granada y no vamos cómodos en esa comitiva'.

Para incrementar el lío, el portavoz del PP, César Díaz, ha asegurado hoy que su formación no ha creado ninguna comisión para definir el nuevo gobierno de Granada. Y eso tras asegurar ayer el alcalde de Ciudadanos que la habría y trabajaría esta semana. Dice el PP que no hay nada que negociar hasta que el partido naranja cumpla sus compromisos. Los populares quieren, por tanto, que Luis Salvador diga meridianamente claro que no será alcalde de Granada más que dos años. Por esta derivada del lío granadino, Vox asegura que solo ellos y el PP han cumplico y acusa a Ciudadanos de deslealtad, ya que el acuerdo de investidura no está escrito pero estaba claro.

Intercambio de cromos

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha asegurado este jueves que 'La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga estaban en el pack de cambio de cromos entre ambos partidos'.

Elías Bendodo, actual portavoz de la Junta de Andalucía, tiene interés, dice Onofre Miralles, portavoz municipal de Vox en Granada, en que no le repasen su mandato al frente de la Diputación de Málaga. Con este pacto, se garantiza Bendodo, a juicio de Vox, que su partido siga gobernando en la Diputación y no se audite su gestión anterior.

La cosa no queda ahí. En ese cambalache ordenado desde las direcciones nacionales de ambos partidos, que el mismo sábado estuvo a punto de provocar que algunos concejales del PP de Granada no votasen a Luis Salvador como alcalde, el PP obtuvo además otras dos alcaldías en España gracias al apoyo del partido naranja. A cambio de estos trofeos, Ciudadanos obtuvo Granada. Así es la denuncia pública que hace en su perfil de Twitter la responsable de las negociaciones por Vox, la congresista por Granada Macarena Olona.

Cinco días después de la constitución del Ayuntamiento de Granada, la ciudadanía aún desconoce si Luis Salvador será alcalde de Granada para cuatro o dos año.

Ciudadanos dice que estará todo el mandato. El PP asegura que el acuerdo de investidura incluye una rotación con el popular Sebastián Pérez. Y Vox pide entrar en el gobierno. Asegura que así se acordó. El alcalde no está dispuesto a entregar concejalías delegadas a esta formación.