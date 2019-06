El vino como elemento en la lucha contra la despoblación

La terraza del Hotel Índigo Gran Vía Madrid ha sido el escenario del encuentro empresarial organizado para dar a conocer el Proyecto Adrados, una iniciativa del Grupo Sergio Muñoz, Lógica Ecommerce y Dobla tus Cifras que persigue solucionar la despoblación rural y la fijación del patrimonio medioambiental a través de la recuperación de viñas centenarias de la zona de Entrepinares en la provincia de Segovia.

Hace un año se empezó con una campaña de micromecenazgo para la recuperación de estos viñedos, pero a día de hoy se ha encontrado la solución para la España vaciada a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Dicho encuentro se ha organizado con el fin de reunir a medianas y grandes empresas y continuar con la financiación del Proyecto Adrados, un apoyo que además de impulsar la iniciativa, se inserta en el cumplimiento de los ODS y en las políticas de Responsabilidad Social Corporativa como solución para la despoblación rural.

“Se trata de una iniciativa que va más allá de lo agrario. El objetivo del Proyecto Adrados como punta de lanza empezó con la recuperación de unos viñedos prefiloxéricos, con el fin de reabrir la escuela, a través de la contratación de personas con hijos en edades comprendidas entre 1 y 5 años”, explicó el promotor, Sergio Muñoz.

“Pero todo cambió cuando empecé a plantearme y a analizar qué necesidades reales existen para vivir en una zona despoblada, cómo se podría revertir esta situación (y no, no es ni la agricultura, ni la ganadería), qué costes tanto económicos, como de tiempos se necesitan, y por último qué beneficios generarían, no solo económicos, sino también medioambientales, geopolíticos y en las personas en sí”, añadió.

Entre las conclusiones del encuentro se reconoce en primer lugar que las grandes empresas son el motor de fijación de empleo a corto, medio y largo plazo a través de un plan de RSC de deslocalización de un pequeño porcentaje de sus empleados, ya que éstas tienen departamentos de RSC y han firmado y han adquirido los compromisos ODS. En segundo lugar los teletrabajadores y trabajadores autónomos con trabajos 3.0.

En tercer lugar y a la vez los primeros, los estamentos gubernamentales, pues nada de esto tiene sentido sin unas garantías de ADSL del siglo XXI y sin una política fiscal que incentive la fijación de población en el medio rural. “Por suerte -explicó Sergio Muñoz- ya se ha creado el comité gubernamental para el cumplimiento de los ODS, y desde la oposición todos cuentan con planes de solución para la despoblación rural. Llegó la hora de cumplirlos”.

En cuarto lugar las necesidades de habitabilidad, y aquí viene otro impulsor de trabajo, pues para residir en cualquier lugar no solo hacen falta colegios y centros de salud, sino además generar una red de viviendas, ocio, deportes, eventos, turismo…

El encuentro, al que asistieron medio centenar de medianas y grandes empresas e instituciones, se pudo realizar gracias a la Fundación Personas y Empresas que preside Javier Cantera, un gran aliado del Proyecto Adrados.

“Gracias a este evento, nos hemos dado cuenta de la gran implicación de medianas y grandes empresas por poner una solución real a la despoblación rural de la mano de un proyecto sólido y viable como éste”, subrayó Sergio Muñoz.

Durante la reunión, que contó también con el apoyo de la Federación Empresarial Segoviana (FES).El evento concluyó con una cata de cuatro vinos que representan cuatro proyectos empresariales en el medio rural, comprometidos con el medio ambiente y grandes ejemplos de impulsores económicos de sus respectivas zonas: Beatriz Herranz, de Bodegas Barco del Corneta (La Seca, Valladolid), con el verdejo Barco del Corneta; Txema Gotxi, de Bodegas Goianea (Amurrio, Álava), con el txakolí Uno; Estrella Ortí, de Bodegas y Viñedos Gonsálvez Ortí (Pozuelo del Rey, Madrid), con el tinto Revelación; y Norrel Robertson “MW”, de la Bodega El escocés volante (Calatayud, Zaragoza), con el tinto En sus trece.