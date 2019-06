'Todos contra todos', nuevo lema en Granada... con sonoras incomparecencias

A punto de cumplirse una semana desde la constitución de los ayuntamientos, en la ciudad de Granada sigue el esperpento político con enfrentamiento soterrado, en casos, abierto en otros, entre los tres posible socios de gobierno que dieron la alcaldía el sábado al candidato de Ciudadanos, Luis Salvador. PP y Ciudadanos siguen sin ponerse de acuerdo sobre la duración del mandato y Vox sigue amenazando con una moción de censura.

El portavoz de Vox ha sugerido que presentará la moción de censura la próxima semana si el alcalde de Ciudadanos no los incluye en el gobierno. El alcalde Luis Salvador no quiere concejalías para Vox y tampoco quiere una alcaldía de solo dos años. Por eso dice que estos días va a negociar todos los términos de un posible acuerdo con el PP. Pero el PP ya ha dicho que no va a negociar hasta que el partido naranja no acceda a cederles la alcaldía dentro de dos años.

El portavoz del PP no asistió este jueves a la procesión de Corpus. Fue notable su ausencia de Sebastián Pérez, quien no ofreció ni entrevistas ni ruedas de prensa desde los días de la resaca electoral ni tampoco intervino en el pleno ni ha hablado desde el sábado.

Tampoco asistieron a la procesión los tres concejales de Vox quienes han asegurado que no querian acompañar en la procesión a los ediles de PP y Ciudadanos porque han mercadeado con la alcaldía de Granada.

Ese mercadeo, dice el portavoz de Vox Onofre Miralles, se fraguó en Madrid. El PP entregó a Ciudadanos la alcaldía de Granada -asegura- a cambio de que el PP mantuviese dos ayuntamientos no mencionados, el de Málaga y la Diputación de Málaga. Todo un culebrón.