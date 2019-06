Todo listo para la sesión de investidura de Armengol de este miércoles

Todo listo para que este miércoles arranque a partir de las diez de la mañana el pleno para la sesión de investidura de la única candidata a presidir el Govern. La sala de las Cariàtides acoge el discurso de Francina Armengol que explicará su programa político de los próximos cuatro años, sin limitación de tiempo, y al día siguiente será el turno de intervención de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios y será cuando se produzca la votación de la candidata.

Después de las fiestas de Sant Joan, y tras el descanso de los diputados menorquines, los 59 parlamentarios tendrán que elegir a la próxima persona que lidere el Govern. La socialista Armengol cuenta con el respaldo de los partidos de la izquierda que suman una mayoría absoluta, por lo que, salvo sorpresas de última hora, aunque poco probables, saldrá elegida en la primera votación. No contará con el apoyo del PP, Ciudadanos ni Vox, y Proposta per les Illes aseguró que su sentido del voto dependerá de su discurso.

Durante este miércoles y jueves el ala izquierda del hemiciclo lo ocuparán el PSIB, Unidas Podemos, Més per Mallorca, Més per Menorca y Gent per Formentera. Mientras que en la parte derecha estarán sentados el Partido Popular, Ciudadanos, Vox y El Pi.

La portavoz del Govern en funciones, Pilar Costa, confía en que el debate durante los dos días sea constructivo.

Después de la intervención de Armengol, transcurridas 24 horas, a partir de las once de la mañana del jueves, hablará un representante de cada grupo parlamentario un máximo de treinta minutos y otros diez más de contrarréplica.

Por último será la votación, la candidata podrá intervenir durante un tiempo máximo de diez minutos, y los grupos parlamentarios durante cinco minutos cada uno para fijar su posición.

Costa, que por cierto, no ha querido avanzar el organigrama de las consellerias del futuro Govern. Insiste en que una vez formado el Ejecutivo se conocerán las personas que ocupen cada área.