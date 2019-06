Un Alarde inclusivo

Haizea Sendón Verdini ha logrado el sueño que siempre tuvo: ser cantinera en el Alarde de Irún. Es la primera mujer con Síndrome de Down en desfilar como cantinera en la Compañía de Santiago este 30 de junio, San Marcial. La de Haizea es un ejemplo de inclusión. Según ha contado su madre, Amaya Verdini, en A vivir que son dos días Euskadi, es una chica muy activa. "Empezó con cuatro añitos a bailar en Verdini Dantza Taldea y, a partir de ahí, no ha parado", ha explicado. Haizea, además de ser actriz, toca el piano y hace baile contemporáneo. Además, cuenta con un blog (www.bailarinaconsindromededown.es) donde va contando todas sus vivencias. Desde hace unos meses también trabaja como camarera en un restaurante.

Según la Fundación Down España, el 84% de las personas con Síndrome de Down vive en casa de sus padres y el 92% no realiza habitualmente actividades culturales. Además, nueve de cada diez en edad de trabajar no lo hacen.

En 1994, la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco creó el programa LAN, cuyo obtevio principal es la inserción laboral de las personas con discapacidad intlectual en el mercado abierto. Desde el año 2000 y hasta hoy ha promovido cerca de 130 contratos laborales en diferentes empresas ordinarias de los que cuales siguen 46 en activo. Koldobika Andrés logró su trabajo actual gracias al programa. Este bilbaíno de 38 años lleva 11 trabajando en Eroski como reponedor. Es, además, cooperativista.

Óscar Seoane, gerente de la Fundación Síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales del País Vasco, ha recalcado la importancia de formar a estas personas pero también la de mostrar a las empresas su capacidad de trabajo. Según ha explicado, cada vez más empresas muestran interés por la inclusión. "Los esfuerzos que se están haciendo desde las instituciones son grandes pero, ¿Qué pasa cuando terminan la secundaria? ¿Qué currículum formativo tienen? Y realmente ahí pinchamos".