El tren convencional no volverá a corto plazo a la línea Granada-Bobadilla. Ni está ni se le espera. Ni está previsto... ni la vía lo permite a día de hoy. Es más, Adif está estudiando incluso levantar las segundas vías de las estaciones. En Tocón se retirará una vía y en Atarte, las dos adicionales a la vía principal. Sin embargo, también planea invertir en la mejora de las comunicaciones pero la empresa asegura que no ha recibido ninguna petición de Renfe para su uso.

La supresión de las vías auxiliares de las estaciones supondría que, si algún día quiere recuperarse el tráfico convencional, no podría haber cruces de trenes. La capacidad de toda la línea disminuye. Todo indica que es la estocada de muerte a la vía convencional. Las obras para adecuar el tramo de Loja sin alta velocidad a los trenes AVE, con un diseño chapuza del proyecto, ha provocado el abandono en toda la línea de ancho ibérico lo que la hace a día de hoy impracticable. De hecho, está físicamente cerrado el acceso a la vía. Oficialmente ADif confirma que Renfe no le ha comunicado necesidad alguna de utilizar esa línea ni para pasajeros ni para mercancías.

Alternativa

Pero hay solución. Una solución que, por el momento, no se contempla. Una lanzadera de ancho internacional podría funcionar desde mañana mismo entre Granada y Antequera restableciendo las comunicaciones de media distancia en el eje transversal andaluz y estableciendo un buen servicio de cercanías como siempre ha existido con Loja y Antequera-ciudad.

La baja utilización de la línea de alta velocidad con solo 8 pasos diarios lo permitiría. Sin embargo, Renfe solo comunica oficialmente que seguirá funcionando el autobús como enlace.

La puesta en servicio de la línea convencional Bobadilla-Granada no solo cuenta con el lastre de la falta de mantenimiento durante los cuatro años de aislamiento ferroviario. A eso se añaden las tensiones entre técnicos de Adif.

Los responsables de alta velocidad de la empresa pública de infraestructuras no ven con buenos ojos que por los 27 kilómetros del tramo de Loja adaptado al AVE circulen trenes de ancho ibérico, los trenes de toda la vida. Sería posible pero no es lo ideal, según confirman a Radio Granada fuentes cercanas a la empresa.

Cuatro años y medio después de que el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por Ana Pastor, tomase la chapucera decisión de no construir la Variante de Loja y desviar el AVE por el trazado convencional, cortando así la vía de toda la vida, surge el problema de que el ferrocarril tradicional está condenado (casi de muerte) si no hay nuevas inversiones urgentes entre Antequera y Granada. Si se hubiese planificado la operación, directamente no habría que haber instalado el tercer raíl, por ejemplo.

La opción de poner en marcha una lanzadera entre Antequera y Granada de ancho internacional para que preste servicios de media distancia y hasta de cercanías por la vía AVE es la única solución viable a corto plazo. De hecho, Adif comenzará en breve las obras en Albolote para instalar un intercambiador de ejes que permita que trenes procedentes de Almería entren en Granada por la vía AVE y sigan su trayecto hacia Madrid vía Antequera. Esa solución se puede adelantar desde Granada hasta Antequera con una simple lanzadera.

Osuna-Pedrera

Pero los problemas ferroviarios del eje transversal andaluz no quedan ahí. Aún no hay solución definitiva para el problema del corte de la vía convencional en la provincia de Sevilla por una tormenta.

La solución del 'bypass' por la antigua plataforma del AVE de la Junta entre Osuna y Pedrera aún no está lista. Las obras están terminadas pero el trazado aún no se puede usar. O Renfe destina a la línea Antequera-Sevilla trenes más potentes o las actuales pruebas, indican las mismas fuentes, no se superarán por el desnivel existente difícilmente salvable para los actuales trenes. Los convoyes vacíos no pueden ir a más de 60 kilómetros por hora. Se desconoce si serán capaces de superar el desnivel con pasajeros a bordo. Trenes que llegaron a este tramo después de ser descartados del servicio en Extremadura.