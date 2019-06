Sancionan a Osakidetza por no garantizar la confidencialidad del historial médico de una paciente

Tirón de orejas de la Agencia Vasca de Protección de Datos a Osakidetza por la falta de medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de los historiales médicos. Según la documentación a la que ha tenido acceso la CADENA SER, Osakidetza ha sido sancionada por una infracción "muy grave" en el caso de la médica de cabecera que accedió al historial de una vecina suya para presionarla y mofarse de ella. La infracción es "muy grave" pero la sanción no es económica. Se queda en un apercibimiento al Servicio Vasco de Salud. Todavía puede recurrirse.

En concreto, Osakidetza vulneró el artículo 5.1 del Reglamento Europeo de Protección de Datos que, según la Agencia de Datos, obliga "expresamente al responsable del tratamiento a tomar las medidas de seguridad adecuadas para evitar el tratamiento no autorizado o ilícito de los datos personales".

La resolución concluye que la médica entró en varias ocasiones en el historial médico sin ninguna justificación médica o administrativa. Y Osakidetza no puso medidas para evitarlo. La legislación sanitaria señala que sólo pueden acceder los que "asisten al paciente o que están implicados en su diagnóstico".

Osakidetza ha asumido lo ocurrido pero alegó en su día que "las actuaciones han sido realizadas por un facultativo a título individual que ha realizado un uso inadecuado de la herramienta que en Euskadi permite el visionado y tratamiento global de la historia clínica de cada paciente". Las explicaciones no convencieron a la Agencia Vasca de Protección de Datos que ha abogado por sancionar a Osakidetza.

"Queda demostrado que Osakidetza no ha custodiado adecuadamente mi historial médico", ha señalado María, la mujer afectada por estos accesos irregulares. Ella se dio cuenta de que algo extraño pasaba cuando una vecina suya -médica en Osakidetza- empezó a burlarse de ella con datos médicos que sólo se podían conocer accediendo a su historial médico.

"Yo he descubierto esto, ahora me pregunto cuánta gente puede estar afectada y no lo sabe", explica.

Osakidetza abrió una investigación interna que, de momento, ha concluido en una falta leve para la médica. María está estudiando denunciar ante los tribunales tanto a la médica como a Osakidetza.