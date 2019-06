La sequía ha acabado con hasta el 40% de la producción de cereal en la Comunidad de Madrid

Los agricultores denuncian que están sufriendo el tercer año más seco en lo que llevamos de siglo, una sequía que está afectado de forma más aguda a las plantaciones de cereal de secano. La Unión de Pequeños Agricultores habla de una pérdida de más del 30% en la cosecha de herbáceos respecto al año pasado, un porcentaje que podría alcanzar el 40% en las zonas agrícolas de la Comunidad de Madrid. Además, se está produciendo un importante ‘estrés hídrico’ en cultivos leñosos como el olivar, el viñedo o el almendro.

Marcos Gómez, agricultor de El Vellón ha explicado en SER Madrid Norte que el cereal no ha podido crecer lo suficiente, las espigas no tienen el grano con el tamaño que debería tener, y por tanto, no consiguen el rendimiento suficiente para cubrir los gastos.

Desde el 1 de enero de este año ha llovido un 25% menos que la media, pero además hemos vivido una primavera especialmente cálida y un inicio del verano marcado por la actual ola de calor, que complica aún más la situación de las plantaciones agrícolas.

Gómez cree volverá a cambiarse el cereal, “este es muy distinto al que se cultivaba hace 30 años”, se tenderá ha explicado a “semillas que requieran menos agua”.

UPA reclama al gobierno estatal la convocatoria urgente de la Mesa de la Sequía e insisten en que se está convirtiendo en una situación estructural que requiere cambios legislativos.