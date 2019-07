¿Tengo derecho a reclamar la cancelación de los vuelos de hoy?

Más de una veintea de vuelos cancelados, y muchos afectados quieren reclamar el trastorno que le ha suspuesto la suspensión de su vuelo. En 'Erreklamatu', Jon Ortiz abogado de la ascociación asegura en Hoy por Hoy Bilbao, que "la entidad debía haber avisado con más de 15 días de antelación, que en este caso no ha sido así". "Hay que entender que lo primero existe el derecho al reembolso o que la compañía te recoloque en otro vuelo. En cuanto a la indemnización deberíamos ir al origen del problema que en este caso no es achacable a la compañía que rpeta el servicio sino AENA, con lo que no cabe una indemnización"·

