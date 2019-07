Doce niños saharauis llegan a Ibiza para pasar el verano en familias de acogida

Un total de doce niños de edades comprendidas entre los 9 y 11 años, procedentes de los campamentos de refugiados ubicados en el desierto argelino de Tindouf, residirán en Ibiza dos meses con famílias de acogida a través del programa “Vacances en Pau”. Este programa está financiado por la Dirección general de Cooperación del Govern de les Illes Balears y organizado por la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui d’Eivissa i Formentera.

Los niños llegaron a la isla la mañana del día 29 de Junio acompañados por Miquel Jerez, miembro de la asociación y fueron recibidos en el aeropuerto por las familias de acogida. Miquel Jerez, ha querido agradecer a las familias de acogida este gesto de solidaridad. En este sentido, Jerez ha señalado que “las familias tienen un mérito incalculable. Sin ello los niños quedarían expuestos a las adversidades del desierto argelino y sometidos a unas condiciones de vida extremas. Alejarlos de este entorno y acogerlos en sus casas durante dos meses es un gesto de enorme solidaridad ”.

Por su parte, José María Costa, Presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui d’Eivissa i Formentera, se ha mostrado satisfecho por el número de niños acogidos que ha superado notablemente los registros del año pasado. Según Costa “Estamos muy satisfechos del resultado de esta campaña, se está haciendo un buen trabajo. El número de familias repetidoras ha sido muy bueno y los niveles de acogida registrados en los años anteriores a la crisis económica se están recuperando”.

A través de este proyecto solidario los refugiados saharauis recibirán atención médica y revisiones periódicas además de una alimentación adecuada a su edad supliendo de esta manera las carencias alimenticias y sanitarias que existen en los campamentos de refugiados.

Imagen de los niños con los representantes de la asociación / Cadena SER

La acogida es un acto de solidaridad que sirve además sensibilizar a la sociedad del conflicto del Sahara Occidental que mantiene a la población saharaui durante cuarenta y tres años concentrada en los campamentos de refugiados en el desierto argelino. A pesar de als resoluciones de la ONU y la legalidad internacional el Sáhara Occidental continúa ocupado por Marruecos y sus recursos naturales expoliados.

EXPULSIÓN DE EL AYOUN Y NACIONES UNIDAS

Por último José María Costa ha querido profundizar en el conflicto político que sufre el pueblo saharaui desde que sus territorios fueron ocupados por el Reino de Marruecos y así mismo ha recordado el trato que recibe el pueblo saharaui especialmente en los territorios del Sàhara Occidental.

En este sentido, ha recordado el trato recibido por las autoridades marroquíes hace una semana cuando aterrizó en El Ayoun junto a Miquel Jerez para asistir a la celebración de un juicio contra una periodista saharaui.

Costa ha señalado que “cuando mayor sea el maltrato que recibe el pueblo saharaui, mayor debe ser la solidaridad que reciba. Es necesario dar a conocer lo que sucede, contarle al mundo el sufrimiento de un pueblo cargado de dignidad que sólo pide una resolución justa y definitiva al conflicto que les tiene condenados a vivir sometidos o a vivir en el exilio. Miquel Jerez y yo fuimos fuimos deportados, pero no por ello vamos a permanecer callados. Mientras el pueblo saharaui siga maltratado y en el exilio nuestro compromiso permanece vivo”.

Por ultimo, y no menos importante que lo anterior, José María Costa y Miquel Jerez han han agradecido todos los apoyos y muestras de solidaridad recibidas ante la arbitraria expulsión de la que fueron objeto. En este sentido, José María Costa ha señalado que “ha sido impresionantes las muestras de solidaridad que hemos recibido. Espero que hayan sido escuchadas y este comportamiento no se vuelva a repetir. Agradecemos entidades, organizaciones, partidos políticos, medios de comunicación y personas singularmente consideradas su solidaridad antes estas devolución en caliente de la que fuimos objeto. Que sirvan estas muestras de apoyo para que la Comunidad Internacional tome nota y nadie más tenga que pasar por lo que nosotros vivimos el pasado domingo”.

Asimismo ha anunciado la presentación de una carta por parte Jerry Matthews Matjila, embajador y representante permanente de Sudáfrica ante las Naciones Unidas, dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). Miquel Jerez, por su parte ha señalado que “espero que la ONU toma cartas en este asunto, que se apele a Reino de Marruecos a no entorpecer la labor de los observadores internacionales y que los abogados que asistimos a estos juicios para defender la aplicación de los Derechos Humanos no tengamos que soportar más humillaciones. Si nuestro trabajo no va revestido de la tutela de los principales agentes internacionales estaremos constantemente desprovistos de protección y los procesados en un juicio desamparados frente a decisiones arbitrarias de los tribunales marroquíes”.