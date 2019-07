Barbón busca apoyos "sin planes preconcebidos"

Adrián Barbón ha iniciado "sin planes preconcebidos" los contactos con los grupos parlamentarios para evaluar los apoyos de los que puede disponer ante su investidura. Empezó con el Partido Popular (PP). Su portavoz, Teresa Mallada, no solo dejó bien claro que no apoyará al candidato socialista, sino que está valorando si presenta su propia candidatura.

Barbón y Mallada se reunieron solos durante 45 minutos en el Salón Arguelles de la Junta General del Principado. Al término del encuentro, Mallada habló de diferencias “antagónicas” en temas clave como la política industrial o fiscal, aunque sí se mostró abierta a mantener posiciones comunes a la hora, por ejemplo, de defender el mantenimiento de las térmicas, la conclusión de las principales infraestructuras o combatir el declive demográfico. Además descartar apoyar la investidura de Barbón, valora presentar su propia candidatura. Dependerá, según Mallada, de las líneas de actuación que anuncie el candidato del PSOE y, sobre todo, de en qué fuerzas políticas se apoye para gobernar. Según Mallada, "estas dos líneas son las que nos van a ayudar a decidir si el Grupo Popular presenta candidatura a la Presidencia del Principado"

Barbón presentó el diálogo como una de sus señas de identidad, sin descartar acuerdos con nadie. Mantiene todas las opciones, tanto llegar a acuerdos de legislatura con algún grupo como ser investido en segunda votación y llegar a acuerdos posteriormente con distintos grupos, según los asuntos de que se trate. Si no tiene definidos todavía los posibles acuerdos para la investidura, mucho menos tiene Barbón definida ni la estructura de su fufuto Gobierno ni quiénes van a formar parte de él. Según explica, "el Gobierno no se va a empezar a construir hasta que la Junta no me haya dado formalmente su apoyo y hasta la toma de posesión". Adrián Barbón ha precisado que no tiene decidido "ni la estructura ni, mucho menos, quiénes serán consejeros, todo lo demás son quinielas".

Barbón salió así al paso de los pronósticos que se van prodigando conforme pasan los días, con el inevitable baile de nombres para consejerías, en un bombo en el que giran Juan Cofiño, Graciela Blanco, Tácito Suárez, Eva Pando, Alejandro Pando o Concepción Saavedra, algunos de ellos incluso para la misma cartera.