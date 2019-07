664 parados menos en Junio

El paro, después de muchos meses, años…ha bajado de los 11.000 desempleados en esta provincia. El pasado mes de junio, la cifra oficial del paro en Zamora quedó en 10.828 personas en búsqueda de empleo. Un buen dato, que también refleja la afiliación a la seguridad social, pero que arrastra una losa muy pesada: la mayor precariedad del empleo generado.

En junio el paro se redujo en 664 personas , sobre todo por el efecto de la contratación en el sector Servicios, y en menor medida en Construcción, Agricultura e Industria…. En junio no se contrató a ninguna persona que busca su primer empleo. En el último año, Zamora visto reducir el paro en 770 personas. Ahora bien, estos datos, positivos en sí mismos, hay que medirlos con la excesiva precariedad del empleo generado en junio: sólo el 6 por ciento de los contratos realizados fueron indefinidos.

Por eso, para UGT, aún siendo cuantitativamente bueno, el dato del paro de Junio sigue revelando una excesiva dependencia del sector Servicios, en el que el empleo no deja de ser estacional y por tanto temporal y (muchas veces) precario. Hay menos paro, señalaba el responsable provincial de UGT Angel del Carmen, pero el paro femenino sigue siendo importante, sobre todo entre mujeres con más de 44 años que siguen buscando su primer empleo. Y la situación no la mejoran los planes de empleo local, que no dejan de ser un parche que no soluciona el problema de fondo: el de la mala calidad del empleo que se crea.

En la parte positiva de los datos estadísticos, hay que resaltar que aunque la contratación es demasiado precaria, al menos el número de contratos indefinidos arroja saldo positivo sobre el mes anterior y sobre el último año. Y también resulta positivo el dato de la afiliación a la seguridad social, que en junio cerró con 716 nuevos afiliados, un incremento del 1,25 por ciento. Aún así, todavía no se ha recuperado la cifra de los 58.000 inscritos en el sistema general de la seguridad social. Y, por otra parte, tampoco resultó positivo el dato de los autónomos en el último mes: Zamora perdió 4 trabajadores por cuenta propia en junio. Zamora cuenta con poco más de 17.000 autónomos.