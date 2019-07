Comienzo con cinco fichajes y pendientes de las salidas

La Real Sociedad más fichadora de la última década ya está en marcha. El nuevo proyecto, ideado y construído con mucha celeridad a lo largo del mes de junio por el director de fútbol, Roberto Olabe, y liderado por Imanol Alguacil, ha echado a andar esta mañana en Zubieta bajo la atenta mirada de más de un centenar de seguidores txuri-urdin. Lejos de la expectación que levantó la macropresentación de todas las caras nuevas un día antes den Anoeta, pero es que en esta ocasión había menos marketing, y más realismo, porque empezaba el trabajo de pretemporada que debe llevar al cuadro donostiarra llegar bien preparado al inicio de liga en Mestalla, allí dará comienzo una temporada ilusionante y ambiciosa, como deben demostrar los 21,5 millones invertidos en fichajes este verano, más que nunca en los últimos años. Con los cinco refuerzos como principal atractivo, pero también pendiente de las salidas que van a ir llegando a lo largo de lo que queda de verano, Imanol Alguacil ha arrancado el motor de su nueva Real, que por el momento tiene 27 jugadores.

Alexander Isak, Portu, Alex Remiro, Modibo Sagnan y Martin Odegaard han acaparado, de forma inevitable, todas las miradas en este primer día de trabajo en Zubieta. Cada uno a su manera ha dejado los primeros detalles de lo que pueden ofrecer. Odegaard pinceladas de clase; Portu carácter, garra e intensidad; Isak buena asociación con sus compañeros; Remiro tranquilidad bajo los palos, y Sagnan muchas ganas, porque no ha parado de pedir el balón a voz en grito en cada acción. Y eso que no ha sido la sesión más exigente del verano, porque el trabajo irá aumentando en intensidad y carga según transcurran las semanas, pero ya han empezado a sudar con trabajo físico a las órdenes de David Casamichana; y con el partidillo en tes cuarto de campo que ha dispuesto Alguacil para empezar a ver en acción desde el primer día a todos los elementos con los que cuenta. Porque tiene que tomar decisiones, algunas estratégicas y otras no muy agradables, en las próximas semanas. De momento, cuenta con 27 jugadores, más los internacionales que se irán incorporando más adelante, como Oyarzabal, Merino, Zubeldia y Héctor Moreno, además del juvenil Ander Barrenetxea, que está concentrado en Las Rozas con la selección sub-19 para disputar el europeo de la categoría.

De todos esos jugadores que hay a día de hoy en la plantilla realista, 32 futbolistas, contando entre ellos los canteranos Alex Sola y Roberto López que van a hacer la pretemporada con el primer equipo, tendrán que salir hasta cinco futbolistas. Merquelanz, Gorosabel, Guridi y Capilla son algunos de los que más papeletas tienen para salir cedidos. Luego está el caso de Jon Bautista, que empieza a trabajar en Zubieta esperando a que se resuelva su salida al Eupen de la liga belga con el técnico donostiarra Beñat San José. Pero luego está la situación delicada de Gero Rulli. Con la llegada de Remiro, empiezan la pretemporada cuatro porteros con el primer equipo, y uno debe salir, con el argentino con más papeletas que ninguno, porque tiene más mercado. El club donostiarra espera que lleguen ofertas del fútbol europeo de sus representantes, que lo están moviendo desde hace días, para entonces poder buscarle la mejor salida posible.

Y luego están los casos de Rubén Pardo, Kevin Rodrigues, Adnan Januzaj y Willian José. Son jugadores con los que se cuenta, pero cuya contnuidad no está, ni mucho menos, asegurada. La Real está esperando que definan su futuro, si quieren seguir o marcharse este verano. De momento, especialmente Januzaj y Willian José, no han dicho nada. Parece que quieren seguir, pero en sus entornos escuchan ofertas, y no se puede dar como seguro nada. Sus posibles salidas marcarían si la Real acude al mercado o no. Con Kevin también se habla, porque quieren que siga, pero el portugués quiere más minutos, y si decide salir cedido, la Real traería un lateral experimentado, algo en lo que ha trabajado desde hace tiempo y está preparado. Y el caso más peculiar es el de Pardo. Tiene un año de contrato, aún no se han sentado a renovar, y si no hay renovación parece complicado que vaya a estar en la Real la próxima temporada. Así comienza la pretemporada de la Real. Con mucho trabajo hecho en el apartado de llegadas, pero con deberes aún poco hacer.