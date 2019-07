Barcala se vale de la abstención de Vox para sacar adelante la subida de sueldos

La abstención de Vox ha sacado adelante la propuesta de subida de sueldos del alcalde, el popular Luis Barcala. Los grupos de la izquierda han votado en contra y solo PP y Ciudadanos han dicho sí para que los concejales cobren, a partir de ahora, un 5 ó un 10 % más, según los casos.

Este jueves se ha celebrado Pleno extraordinario para fijar la organización y el funcionamiento de la corporación local y ha sido además el primero de la legislatura.

La abstención de la ultraderecha, que se ha estrenado en el Ayuntamiento alicantino, ha sido decisiva una vez los tres partidos de izquierdas se posicionaran en contra ya en las últimas horas. El punto del orden del día se ha aprobado con 13 votos en contra (Compromís, PSPV y Unides Podem), 14 a favor (PP y Ciudadanos) y las 2 abstenciones de Vox.

Xavi López, portavoz de Podemos, ha destacado que no les ha dejado votar a favor la realidad social de Alicante. Según el Plan de Inclusión de 2017, el 59 % de los hogares no llega a fin de mes y en la Zona Norte, el Pla y las Carolinas más del 30 % lo hace con "muchísima dificultad" y el porcentaje de población en riesgo de pobreza en hogares con niños es del 32 %. Acusa a PP y a Ciudadanos de lucrarse con la política y ha recordado que los ediles de su partido no pueden cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional.

Y por su parte, el socialista Paco Sanguino también ha tirado de datos sociales para justificar su rechazo, pero además ha indicado que su grupo defiende que los concejales reciban un sueldo digno pero que a la política también la "dignifica otras cuestiones" como que los grupos cuenten con medios humanos.

Por su parte, Natxo Bellido, de Compromís, coincide con Unides Podem y con socialistas en que la subida de sueldos no es prioridad en estos momentos y ha sido el único grupo que ha hablado directamente de estudiar la posibilidad de aumentar las plazas de asesores.

La portavoz de Ciudadanos y del equipo de gobierno, Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos, ha defendido que no se trata de subir retribuciones si no de actualizarlas una vez el Ayuntamiento ha quedado libre del Plan de Ajuste y que la corporación alicantina es la que tiene los sueldos más bajos de la Comunitat. Es una subida "proporcionado y razonable" de la vocación de servicio público.

Y por su parte, Mari Carmen de España, por el PP además ha afeado a la oposición que no quiera subirse los sueldos pero que pida más asesores a cambio de un restablecimiento parcial de los sueldos.

Por último, Mario Ortolá, el portavoz de Vox, argumenta su abstención porque el alcalde no ha aceptado su propuesta de incrementar los sueldos solamente a aquellos concejales con responsabilidad en el gobierno.

En el pleno, ha intervenido la edil de Compromís, Sonia Tirado, quien se ha despedido de la corporación tras su reciente nombramiento como directora general de Innovación.