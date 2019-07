A debate la "esencia" del encierro

La polémica sobre la esencia de los encierros de San Fermín continúa y toma fuerza. A través de la difusión de un mensaje vía whatsapp, varios corredores veteranos han convocado en el quinto encierro de las fiestas una sentada de tres minutos antes del encierro.

El mensaje no está firmado por ningún colectivo sino que habla de una "desnaturalización del encierro" y dicen que "actualmente está totalmente adulterado". Además, señalan que "lo vivido estos últimos años nos resulta una farsa y un engaño". Así, minutos antes del quinto encierro se ha podido ver a varios mozos sentados en el suelo en señal de protesta.

Sin embargo, esta postura no es unánime. Miguel Leza, vecino de Lodosa, que lleva 40 años corriendo el encierro ha comentado que "es cierto que el encierro ha cambiado" pero señala que es una cuestión de seguridad.

"Los últimos años los cabestros mandan, los toros vienen entrenados y se echa antideslizante pero todo es por proteger a los toros. Es cierto que quita emoción y vistosidad pero esto es Pamplona, el encierro es así. A quien no le guste, que no venga", ha dicho Miguel Leza.

José María López, encargado de la ganadería El Uno, ha comentado que los mansos hacen su trabajo y son los toros los que marcan la velocidad. "A los mansos se les enseña para hacer su recorrido, pero no para que envuelvan a los toros. La velocidad siempre la marca el toro", ha explicado el ganadero de los cabestros.

Además, asegura también que "a los mansos no se les entrena de manera especial" y que la clave está en no tocar tanto a los toros para no domesticarlos.