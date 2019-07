Instituciones Penitenciarias asegura que no hay plaga de chinches en Valdemoro

Después de la denuncia sindical por la presencia de chinches en la cárcel de Valdemoro, el Centro Penitenciario Madrid III, una empresa acudió a los módulos afectados para evaluar el riesgo. El resultado ha sido limpiar a fondo con lejía las áreas con chinches y después la fumigación de la cabina, pero se trata de una medida claramente insuficiente para los sindicatos.

Sin embargo fuentes de Instituciones Penitenciarias aseguran a SER Madrid Sur que “no hay plaga de chinches” en el centro, e insisten en que en todo momento se han tomado las medidas determinadas por la empresa contratada para control de plagas. En este sentido, señalan que las chinches encontradas se acotaban únicamente a uno de los tres sillones de la cabina del módulo 8, sin que estuvieran presentes en otras áreas comunes o en celdas.

Dichas fuentes señalan que desde el lunes por la mañana han retirado los tres sillones, han desinfectado la cabina y la han pintado para proceder, la pasada noche, a su fumigación. Proceso realizado por la noche para garantizar la seguridad del funcionario y que pudiera estar fuera de la cabina.

Sin embargo los sindicatos insisten en que la primera medida no fue fumigar, sino lavar con lejía, técnica que consideran insuficiente. Además critican que no se hayan tomado medidas hasta diez días después de las primeras picaduras y cuestionan los protocolos, ya que no garantizan el control preventivo de plagas y ello podría generar un problema mayor si, como ya ha ocurrido, algún trabajador se lleva las chinches pegadas en la ropa a su casa.