Sant Antoni reparte las áreas de gobierno un mes después de su constitución

Más de un mes después de que se constituyera el Ayuntamiento de Sant Antoni se ha celebrado el pleno de reparto de áreas, formación de comisiones, retribuciones de los ediles... En definitiva, el que da el pistoletazo de salida para comenzar a funcionar en la corporación.

El tripartito de centro derecha, PP, Proposta per Eivissa y Ciudadanos, que ahora gobierna el Consistorio, con el alcalde popular a la cabeza Marcos Serra, ha tenido, según hemos sabido, más de un tira y afloja para el reparto de las áreas porque sus socios minoritarios pedían más responsabilidades de las que el PP estaba dispuesto a ceder... Aun así Serra niega que haya habido complicaciones, es más dice que no le ha dado prioridad a celebrar este pleno porque todos los ediles estaban trabajando en sus concejalías aunque no fuera oficial. Dice que lo único que ocurría es que debía firmar todos los documentos ya que sus ediles hasta hoy no tenían esa rúbrica oficial.

Finalmente, el concejal del PI, Joan Torres, es primer Teniente de Alcalde y concejal de Obras Públicas, Movilidad, Transporte. Comercio y Plan Estratégico. El concejal de Ciudadanos, José Ramón Martín, será segundo Teniente de Alcalde y llevará Juventud, Deportes y Transparencia... Habrá una tercera Teniente de Alcalde, Neus Mateu, que se hace cargo de Gobernación y Medio Ambiente.

Equipo de gobierno de Sant Antoni al completo / Ayumtamiento Sant Antoni

El alcalde y los tres tenientes de alcalde tendrán dedicación exclusiva, el resto de ediles dedicación parcial al 80%.. Según Serra los sueldos de los ediles serán como los de 2011, "no habrá subidas". En cuanto a los cargos de confianza, serán tres. "De momento se incorpora una persona para llevar el gabinete de prensa y tras el verano se nombrarán asesores para llevar el Plan Estratégico y otro para impulsar el portal de Transparencia". En la práctica cargos de confianza para las concejalías del PI y Ciudadanos... El montante dice el alcalde baja en relación con la anterior legislatura casi un 4%.

En la oposición, los socialistas, han criticado especialmente el capítulo relativo a los cargos de confianza porque "este desglose sin contar los ediles sube casi un 18% en relación con lo que se gastaba en la anterior legislatura del tripartito progresista".