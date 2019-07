La D.O. Ribeiro pone música al verano el domingo en el Pazo de Cea

La D.O. Ribeiro inaugura el mes de agosto con una fiesta musical en el Pazo de Cea, Nigrán, este domingo 28 de julio a partir de las 13:00 horas. Una fiesta muy especial que contará con conciertos en directo protagonizados por los grupos: Broken Peach, Nadie es Perfecto, Blue Monk, Bafana Bafana y El Síndrome de Penny Lane. Además el Pazo de Cea se vestirá de fiesta de verano con foodtrucks, Djs, y catas de vino a cargo de las bodegas protagonistas: Bodega Alanís, Catro Parroquias, Cuñas Davia, Adega Deseu, Divino Rei, Eduardo Bravo, Pazo Casanova, Priorato de Razamonde, Ramón do Casar, Terra do Castelo, Adega Viña Carpazal y Viña Costeira. La denominación de origen más antigua de Galicia demuestra, una vez más, ser también la más moderna y ambiciosa a la hora de llegar a nuevos consumidores con propuestas alternativas y desenfadadas.

Las entradas, 12 euros anticipada, 15 en taquilla, pueden conseguirse a través de Mutick: https://mutick.com/events/festival-ribeiro-son-de-vino-pazo-de-cea-nigran

Seguir leyendo