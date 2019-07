Esto ya nos suena a rotunda tomadura de pelo. Si con el gobierno del Partido Popular no recibíamos las inversiones necesarias para solucionar la electrificación, la moderrnización en definitiva, del trazado ferroviario con el nuevo gobierno en funciones y después de más de un año, seguimos sin obras, sin inversiones, eso sí en el levante y en Cataluña están que no paran de invertir en el ferrocarril y en la modernización de las comunicaciones; y para más inri, después de estar más de seis meses sin actividad ferroviaria por el corte de la vía, debido a las fuertes lluvias en la zona, nos envían los trenes que deberían de estar en el desguace.

Cada dos por tres la noticia es que el tren se avería, se para, y deja de funcionar con el retraso que ello produce y los inconvenientes causados a los viajeros. Aquí nos quejamos, solo nos quejamos, pero en la serranía de Ronda, donde el uso del tren es muy común, andan muy cabreados con el asunto, y no precisamente por los millones de toneladas de contenedores que pasan por allí sino porque los vecinos de la zona no pueden moverse con normalidad, el tren es la columna vertebral de su sistema de comunicaciones, de su movilidad, y es que, aunque ustedes no lo crean, estamos en pleno siglo XXI y contamos con lo peor en ferrocarriles que se despacha en Europa. "No sé, quizás en la India estén hasta mejor que aquí".

Hoy hemos hablado con un usuario de aquí de Algeciras, Fran Guzmán, que junto a un grupo de senderistas se vio obligado a buscar medios de transporte alternativo para ir desde Gaucín a Jimera de Líbar donde tenían su base de operaciones después de una jornada andando por los bellos parajes de la serranía rondeña.

También ha pasado por el programa el alcalde de Jimera de Líbar, Francisco Lobo Caballero, con quien hemos comentado el nacimiento y puesta en funcionamiento de una plataforma reivindicativa por el ferrocarril. Y por último presidente de la plataforma del ferrocarril en nuestra ciudad Manolo Triano.