Repartidores 'pirata' en Pamplona que no tienen tarjeta de transporte

Son furgonetas que transportan más de mil kilos y no disponen de tarjeta de transporte. Policía Municipal ha recibido quejas de repartidores que sí que tienen la documentación en regla y se han percatado de posibles repartidores 'pirata', que no tienen la autorización administrativa necesaria.

La advertencia es doble: a los repartidores que no cumplen la norma y a las personas que contratan estos servicios, que si tienen que hacer posteriormente una reclamación, no será válida por no estar en regla.

Además, Policía Municipal advierte que la sanción a los repartidores sin autorización asciende a 1.501 euros y que van a revisar las tarjetas a los repartidores para aplicar un mayor control.