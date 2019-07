3 cafeterías para un buen desayuno en A Coruña

Allá por enero de 2018 os traía al blog uno de los post que más os ha gustado (como siempre relacionados con la comida) y que más tiempo tardé en publicar. Era una recopilación de hasta 7 cafeterías en las que salir a la desayunar en A Coruña, con opciones para todos los gustos y bolsillos. Pues bien, como ya os decía que eso de tomar el primer café fuera de casa estaba de moda, cada vez más bares se suman a esta opción y ofrecen algo más que un café con churro a sus clientes. Así, después de conocer otros locales de hostelería con ofertas geniales para desayunar me he visto en la obligación de actualizar ese post y ampliar la selección. ¿Os apetece conocer otras estas tres cafeterías en las que tomar un buen desayuno en A Coruña?

Empezamos por mi favorito. Desde que un día vi que en un pequeño rincón de Os Castros (ya sabéis que es mi barrio de la infancia) y próximo al mirador abría un lugar muy bonito, decorado con mucho estilo y que daba una nueva imagen al entorno, me dije que tenía que probarlo. Pero me costó ya que en las ocasiones que me pasé estaba cerrado, hasta que por fin acerté y logré desayunar allí un día entre semana. ¡Y menudo acierto! Qué sorpresa fue conocer que un bar cualquiera, de barrio, ofrecía nada menos que bollería de Pablo Morales, el creador del Habaziro (local que, por cierto, ya os recomendaba en su momento). Y no solo eso, sino tartas caseras de esas de varios pisos, las conocidas como layer cake, comidas más allá del clásico raxo con patatas y hasta menú del día.

Entre sus recetas hay platos tan apetecibles como costilla al ron, pollo a la nata, provoleta con tomate, tostas de todo tipo... Además suelen elaborar también platos aptos para vegetarianos. Los precios están muy bien, pero lo cierto es que nunca he probado a comer allí, aunque faltas no me faltan. ¿Alguien que lo haya probado me podría contar qué tal?

Para completar la maravillosa oferta, unos camareros majísimos que han logrado hacerse un hueco entre los vecinos del barrio, a los que ya llaman por su nombre de pila. Os lo recomiendo tanto para ir acompañados, como solos para tomaros un café mientras leéis con calma el periódico y disfrutáis de sus delicias. De verdad espero que a estos chicos les vaya muy bien y que su proyecto de restauración tenga futuro.

La botica degustación (Ramón y Cajal, 27)

Otra sorpresa. Un local sencillo, de diario, para disfrutar de un buen desayuno cualquiera jornada laboral o para el descanso del café en el trabajo. En mi caso, por ejemplo, lo descubrí al salir del médico. Se trata de La botica degustación y está en una calle repleta de bares como es Ramón y Cajal, pero este cuida la estética y el producto.

En la carta tenéis todo tipo de bollería y repostería, además de bizcocho, tartas y una selección de dulces poco común en los bares: torrijas, leche frita, buñuelos, rosquillas... Los desayunos completos (de 7 a 12 horas) van desde los 2,15 euros del saladito, un café con un mini bocata, a los 4,90 del ibérico especial con café o té, zumo natural y una tostada en pan de bollo artesano con tomate, aceite de oliva y jamón serrano.

Para mí es otro lugar ideal para leer el periódico y comenzar el día con buen pie.

Seguro que aquí creéis que no os estoy descubriendo nada. La Postrería es ya un clásico de A Coruña después de tantos años abiertos en la plaza de Santa Catalina. Seguro que sois muchos los que habéis ido a tomar sus dulces o a cenar. Pero os lo traigo hasta aquí como novedad porque en las últimas semanas he descubierto una oferta nueva, un desayuno bufé. ¿Conocéis algún local que ofrezca bufé libre en A Coruña y que no sea un hotel? Yo no. Y lo mejor, el precio: solo, 4,5 euros por persona y puedes comer todo lo que quieras. ¡OjO! Solo incluye un café, si pedís un segundo, os tocará pagarlo. ¿Adivináis por qué lo sé?

Entre la oferta tenéis sobre todo dulces: cruasanes, palmeritas, bizcocho y tarta, además de macedonia de fruta natural (no de bote) y tostadas con mantequilla y mermeladas o tomate. En la parte salada empanadillas, tortilla, sándwiches de ensaladilla, gazpacho... Y para beber, además del café que te prepara el camarero, hay tés e infusiones y zumo, que no te vendrá nada mal para bajar toda esa comida.

La parte mala (obvio, no todo podía ser tan bonito) es que la oferta es solo entre semana de lunes a viernes, excepto festivos, y hasta las 12.30 horas. Pero si tienes la oportunidad de ir un día laborable, yo de ti lo haría. Vale la pena. Además, su localización céntrica lo hace ideal para turistas.

Hasta aquí mis otras tres recomendaciones para desayunar bueno, bonito y barato en A Coruña. Pero estad atentos al blog porque estoy preparando un post muuuuy chulo con nuevos negocios muy originales en la ciudad.

Y mientras, contadme, ¿conocíais alguna de estas cafeterías? ¿Cuál es vuestra favorita? Se admiten nuevas recomendaciones, que ya sabéis que tengo muy en cuenta para próximas publicaciones.

¡Hasta la próxima marineros!