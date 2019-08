El paro sube en Córdoba en 819 personas

El paro subió en Córdoba durante el mes de julio en 819 personas, un 1,2% más que el mes pasado, aunque en el interanual cae un 3,9%. Esto significa que hay 2.794 parados menos que el año pasado en la misma fecha.

El desempleo sube en todos los sectores, especialmente en servicios con 350 parados más; en agricultura, con 219 desempleados en julio y en en el sector de la construcción en el que el número de parados aumenta en 158 personas.

En total en Córdoba el numero de parados se eleva a 68.821 al término del mes de julio.

Los sindicatos han valorado negativamente estos datos y lo achacan, sobre todo, al modelo productivo de una provincia como la de Córdoba. "Era previsible en esta época del año sobre todo debido al modelo productivo que tenemos, basado en el sector primario con la agricultura y los servicios. El poco empleo que hay en Córdoba es muy precario", aseguró Manuel Merino, de CCOO.

Por su parte, desde UGT Manuel Torralba aseguró que "no levantamos cabeza. Ya sabíamos que esto pasaría. En la época de rebajas había agencias que decían que se crearían 2.000 contratos. Lo verdaderamente preocupante es que la provincia se está despoblando y no se le ve ningún futuro si no se cambia el modelo productivo. Para colmo, la economía parece que se está enfriando un poco", aseguró Torralba.