Arte, gastronomía y excursiones para poner en valor las praderas de posidonia

La tercera edición del programa 'Viu la posidonia' amplía su duración hasta el mes de diciembre y oferta más actividades para dar a conocer y difundir las praderas de posidonia oceánica, declarada Patrimonio de la Humanidad, entre los residentes, el sector gastronómico y hotelero y los turistas.

El programa arranca el día 7 de agosto y se prolongará hasta el 8 de diciembre, a fin de incluir nuevas actividades. Este año, las actividades se centran en varias áreas: por un lado, en excursiones, actividades e inmersiones para conocer en primera persona las praderas de posidonia y su importancia; una reivindicación de la posidonia como patrimonio natural y cultural de Ibiza a través de la obra de los joyeros Elisa Pomar y Enric Majoral; y una propuesta gastronómica en la que colaboran 22 restaurantes del municipio, en el que el protagonismo recaerá en el pescado local que encuentra su hábitat natural en las praderas de posidonia.

Recordemos que la iniciativa 'Viu la Posidonia' se inició en 2017 y en 2018 recibió el premio internacional 'Alimara' en la categoría de turismo responsable y sostenible, que otorga el Campus de Turismo, Hotelería y Gastronomía CETI -UB, con el apoyo del Salón del Turismo B-Travel que reconocía las 14 mejores campañas de promoción turística, nacional e internacional.

El 4 de diciembre de este año, además, se cumple el 20 aniversario de la declaración de Patrimonio de la Humanidad, por lo que el programa 'Viu la Posidonia' se alarga hasta el domingo 8 de diciembre.

Conocer las praderas

'Viu la Posidonia' ofrece visitas gratuitas en kayak a la posidonia y también se podrán visitar las praderas en un Ilaüt tradicional. Las visitas en kayak se celebrarán todos los sábados con salida desde la playa de Figueretas, ante el embarcadero en Formentera. Las excursiones son gratuitas, de 9h30 'a 12 horas, y la excursión se complementará con buceo con aletas y tubo y la posibilidad de uso de una cámara fotográfica submarina.

En el caso de las visitas en un laúd con capacidad para 8 personas, las salidas se efectuarán los sábados 17 y 31 de agosto -en horario de tarde-, y 7 y 21 de septiembre en horario de mañana. La actividad es gratuita y la salida se hace en el Club Náutico de Ibiza. Para estas actividades es imprescindible reserva previa llamando al teléfono 971 399 232 o por correo turisme@eivissa.es.

Además, el programa incluye tres expediciones submarinas para captar imágenes de la pradera con el objetivo de difundir en las redes sociales su belleza, la biodiversidad y la necesidad de su conservación. La primera de ellas será el 7 de agosto, con el biólogo Manu San Félix. La salida se efectuará desde Marina Botafoc y es necesaria reserva previa llamando al teléfono 696 473 547 o 971 322 105 o por correo formentera@vellmari.com.

La siguiente inmersión será el 21 de septiembre, en el marco de actividades de la primera Fiesta Ibiza Posidonia, con un amplio programa ese día en ses Figueretes, por la mañana y la tarde. Un evento lúdico, con la coordinación de GEN-GOB Eivissa, que incluirá talleres ambientales, arte, música y muchas actividades, coincidiendo con la fecha en que se celebran homenajes a los turistas que visitan la isla y con el World Clean Day 2019.

La tercera inmersión con Scuba Ibiza será el domingo 10 de noviembre, está dirigida a buceadores expertos y el objetivo será captar imágenes de la floración del prado de posidonia para una exposición. Para la segunda y tercera inmersión es necesario reserva previa llamando al teléfono 971 192 884 o por correo info@scubaibiza.com. Además, también, el sábado 30 de noviembre está programada una visita a la Cofradía de Pescadores destinada principalmente al público familiar. La actividad se desarrollará entre las 11h30 y las 13h30 y para participar hay que pedir reserva previa en el teléfono 971 399 232 o escribir a turisme@eivissa.es

La posidonia, inspiración para artistas

El programa 'Viu la Posidonia' ha incorporado también a los joyeros Elisa Pomar y Enric Majoral, que han encontrado en esta planta una inspiración en su trabajo, incorporándola a unas creaciones que han desfilado en pasarelas internacionales y que han obtenido el reconocimiento artístico. Así, Pomar creó la colección "Posidonia", un homenaje a este bien Patrimonio de la Humanidad a través de la fusión de piezas como las ágatas verdes y azules, que recrean la belleza submarina. Esta colección y la evolución artística de Elisa Pomar se pueden contemplar en su ampliado espacio expositivo situado en la calle Castelar 1.

Por su parte, Enric Majoral expondrá en Ibiza, bajo el título 'La posidonia es una joya', piezas únicas de gran formato, libretas personales y dibujos, así como numerosos diseños en los que recrea el fondo del mar. Recordemos que Majoral tiene un amplísimo reconocimiento internacional y que exhibe dos piezas de la serie 'Joyas de arena' en la colección permanente en el Museum of Arts and Design de Nueva York. Sus creaciones se pueden visitar en el espacio situado en la calle de Aníbal, 8.

Veintidós dos menús con sabor a mar

La posidonia también es protagonista del homenaje de 22 restaurantes del municipio, que ofrecerán muchas propuestas variadas dirigidas a todos los públicos, para dar visibilidad al singular ecosistema de las praderas donde conviven gran variedad de especies.

La cofradía de Pescadores de Ibiza y la marca de garantía 'Pescado Nostrum' -el trabajo que pone en valor los peces de la isla y la sostenibilidad del mar-, también se suman a esta iniciativa. Recordemos, además, la visita prevista a la Cofradía dirigida a un público familiar, el sábado 30 de noviembre. Los restaurantes participantes son Café Montesol by Sagardi, Can Moreta, Can Pou, Ca n'Alfredo, El Bucanero, El Restaurante (Hotel Pachá), Se Mercado, Formentera, Guillemin - Can Mosson, Heart Ibiza, Il Dek, It Ibiza, La cava, Mirador de Dalt Vila, La Gaia, Reart, Sa Brisa, Restaurante Corso, Sa Nansa, Sport, Ses Figueres Ibiza (Hotel), Sushiya Aoyama Ibiza.