El Ayuntamiento de Madrid debe 7 meses de horas extra a la Policía Municipal

El Ayuntamiento de Madrid debe entre 2.000 y 4.000 euros -de media- a cada agente de la Policía Municipal. Según un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER, el consistorio no ha pagado las horas extra de los últimos siete meses, ni la productividad variable por objetivos (DPO) del 2018 recogida en el convenio colectivo.

El problema no es nuevo, empezó en la anterior legislatura. Entonces, el gobierno de Carmena atribuyó los impagos a un "error administrativo" en los Recursos Humanos del Ayuntamiento. Un "error" que utiliza también el nuevo equipo de PP y Ciudadanos para

Los sindicatos se reunieron la semana pasada con el nuevo Director General de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, que les ha trasladado un compromiso para pagarles ese dinero, pero no da plazos muy concretos. El peor de los escenarios se presenta en el caso de la productividad variable por objetivos (DPO) del año pasado, porque el Consistorio no contempla su pago, como mínimo, hasta octubre o noviembre. En el caso de las horas extraordinarias, el Ayuntamiento se compromete a pagarlas el próximo mes de septiembre.

Los sindicatos no entienden que el gobierno no haya marcado este pago como algo prioritario, cuando desde el inicio de su mandato ha señalado a la Policía Municipal como uno de los pilares a proteger. "Nos extraña que tengan una prioridad para renovar los uniformes, y sin embargo no presten atención a este asunto, que es un problema acuciante", dice Emiliano Herrero, responsable de Comisiones Obreras (CC.OO) en la Policía. Herrero pide también la convocatoria de nuevas oposiciones, porque cree que la cantidad de horas extra acumuladas se deben también a la falta de personal. "Hay un déficit del 25% en la plantilla", explica, a lo que se ha sumado la jubilación anticipada este año de cerca de 500 agentes. El Ayuntamiento les ha trasladado que prevé convocar nuevos exámenes, aunque no ha concretado más.