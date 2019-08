Historias detrás de las cifras de paro

El paro subió en Aragón en el mes de julio en 946 personas, un incremento del 1,6% respecto al mes anterior. La cifra total de desempleados en nuestra comunidad es de 60.454 trabajadores.

Cada día, estas personas sin empleo llegan a las oficinas del INAEM a la espera de poder encontrar un puesto de trabajo. Detrás de cada una de ellas, se esconden historias personales, todas con un denominador común: la necesidad de trabajar para poder salir adelante.

Para conocer más de cerca los efectos del paro, Radio Zaragoza se ha desplazado a la oficina que se encuentra en la Calle Doctor Cerrada y había perfiles de todo tipo. Como el de un enfermero, de 56 años que lleva dos meses sin trabajo. "Vine aquí para obtener mi licenciatura, he buscado en los hospitales", explica. Hoy, sigue en la lista "esperando una nueva oportunidad".

Pero existen otros casos más complicados, como el de una mujer, de 50 años, delineante y técnico informático de profesión. Con una experiencia de 14 años y que lleva ya 8 años en el paro. Además, tiene una minusvalía del 20% que no es suficiente para que las empresas la contraten, ya que piden un grado mínimo del 33%.

"No me encuentran nada porque quieren que sea menor de 30, que tenga un mayor grado de minusvalía", añade. Ya no cobra paro y ha llegado a ser deshauciada. "Pero a pesar de todo, nunca he dejado de sonreir", concluye.