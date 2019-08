Otegi: "Busquemos entre todos una fórmula que permita recibir a los presos sin humillar a nadie"

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha sido entrevistado hoy en H-14 Euskadi y allí ha respondido a la última polémica generada en torno a los recibimientos de presos, así como a otras cuestiones de actualidad como la investidura de Pedro Sánchez o el estado de su inhabilitación por el caso Bateragune.

Arnaldo Otegi cree que el gobierno español se equivocaría si decidiese tratar de impedir los recibimientos a presos y se ha mostrado favorable a buscar una solución consensuada. El líder abertzale insiste en que, frente a la posibilidad de que el gobierno informe a los ayuntamientos de las salidas de los presos para evitar los 'ongi etorris', "hay un camino mucho más eficaz: vamos a encontrar entre todos una fórmula que consolide la convivencia, que permita recibir a los presos que salen de la cárcel por parte de familiares y amigos (...) y al mismo tiempo que sea una fórmula que no humille (...) y que no hiera la sensibilidad de nadie, lo que no está en el ánimo de los que organizan estos ongi etorris".

Sobre la posibilidad de celebrar estos ongi etorris en espacios cerrrados tal y como propuso el 'Foro Sozial', Otegi insiste en que ya se usó esa fórmula, pero los espacios se quedan pequeños y argumenta que la polémica y la difusión de estas imágenes en televisiones y redes, está generada como parte de una operación política que busca "que el espacio de convivencia se embarre y se crispe" a la vez que se usa para atacar al partido socialista.

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, el coordinador general de EH Bildu evita pronunciarse sobre las fórmulas de gobierno que se debaten y mantiene la intención de que la coalición abertzale continúe mantiendo su abstención para evitar un gobierno de la derecha.

Sobre su posible candidatura a lehendakari en unas hipotéticas elecciones vascas, Arnaldo Otegi puntualiza que su inhabilitación por el caso Bateragune aún sigue vigente, pero recuerda que el tribunal europeo de Estrasburgo ha emitido una sentencia absolutoria que debería llevar consigo la suspensión de la inhabilitación, aunque el recurso presentado para hacer decaer esa inhabilitación aún no se ha resuelto.