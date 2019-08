Aremehisa halla en Bayona las tumbas de los padres de Renée La Font

La historia de Renée Lafont está cada vez más cerca de ser revelada.

La asociación Aremehisa, que forma parte de colectivo Renée Lafont Quest, acaba de hallar en uno de los cinco cementerios de Bayona las tumbas de los padres de Renée: Charles Lafont y Marie Ernestine Estelle Leclercq, muertos en 1931 y 1935.

Los investigadores: Rafael Espino y Pablo Pérez Espino, han pasado horas trabajando entre los nombres de los archivos franceses, buscando en cada uno de los documentos, en los cementerios, hasta dar con lo que estaban buscando: los familiares más cercanos de Renné, sus padres.

Por ellos hemos sabido que las tumbas de María Ernestine y Charles están en uno de los cinco cementerio de Bayona, en concreto en el de Saint-Leon.

Panorámica del cementerio a través de Google Maps / Cadena SER

El hallazgo de ambas tumbas "abre una puerta muy importante para el caso", porque permite tener un AND directo, el de los padres de Renée, para poder cotejarlo con los restos encontrados en el Cementerio de La Salud en Córdoba y confirmar si como se piensa, pertenecen o no a la periodista asesinada.

Ya han informado de todo a su único familiar directo hoy: la periodista francesa Maïtena Biraben, y ahora tendrán que realizarse una serie de trámites legales, como la petición de exhumación, para poder comparar las muestras de ADN.

En todo caso, la aventura no ha hecho más que empezar. Probablemente la historia y el trabajo de investigación de Rafael, de Pablo, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera, Aremehisa, y del grupo Renée Lafont Quest, aporten todavía muchas novedades sobre Renée, la periodista francesa que podría ser la primera reportera de guerra muerta en un conflicto bélico. El hallazgo se produce justo el día en el que se conmemoria el 80 aniversario del asesinato de las Trece Rosas.

Escucha aquí la entrevista con Rafael Espino, presidente de Aremehisa