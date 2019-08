Sueldos inferiores al mínimo interprofesional en el comercio

Salarios por debajo del mínimo interprofesional en el sector del comercio de Jaén. Así lo denuncia CCOO que sigue intentando que la patronal acepte unas condiciones laborales dignas para el sector a través de un nuevo Convenio de Comercio en General para la provincia de Jaén. Actualmente se está aplicando un convenio vencido desde finales de 2018 y la negociación para la aprobación de uno nuevo está, según explicaba a Radio Jaén Francisca Ureña Gálvez, secretaria general de Servicios del sindicato en la provincia, siendo un auténtico calvario porque está lleno de escollos y la lentitud está siendo la tónica dominante.

Recientemente se han retomado los contactos con la patronal, que ha presentado una polémica propuesta al principal elemento de tensión de la negociación que pasaría por "articular fórmulas que lleven a las categorías más bajas del convenio, que son especialmente las de mozo, a cobrar el salario mínimo interprofesional consistente en 12.600 euros al año trasvasando conceptos económicos de un lado a otro de la nómina". Supondría eliminar el carácter extrasalarial del plus de transporte para que quede así absorbido y compensado con el salario mínimo interprofesional.

LA pATRONAL CCOO asegura que la patronal es reacia a incluir algunas de las peticiones sindicales escudándose en que "la provincia está muy mal"

"Básicamente el escollo está en que hay ciertas categorías en el convenio que no llegan al salario mínimo interprofesional. La patronal es reacia a hacer los incrementos salariales correspondientes, y lo que pretenden es que uno de los pluses que no se consideran salarios se incorporen como salario base. Por lo cual, los trabajadores dejarían de recibir este plus y lo meterían como salario. Sin duda, esto no se calcula de esta manera".

Desde la patronal, según indicaba Francisca Ureña, se escudan en que "la provincia está muy mal, y las empresas no serían rentables" sin estos salarios que CCOO califican de "miseria". Se lamenta por la aceptación social que existe actualmente a un acto flagrante como es el que un salario se encuentre por debajo del mínimo interprofesional. Explica que "es peculiar estar negociando para poder llegar al salario mínimo interprofesional y de incrementos del 1,25% por año de vigencia, mientras que en el resto de las negociaciones estamos peleando por el cumplimiento del Acuerdo Empleo y la Negociación Colectiva".

"La patronal quiere buscar el artilugio de querer incorporar unos pluses al salario base, cuando no es la forma de proceder. El plus de transporte es un plus extrasalarial, por lo que no se puede incorporar como salario. Pues no. A esta gente hay que subirle el salario base que es lo que les corresponde y, aparte, su plus de transporte. Si no, siempre seguiremos igual”. Sentenciaba la secretaria general de servicios de CCOO Jaén, Francisca Ureña, que “la patronal jiennense de comercio no puede quedar al margen de los criterios de negociación colectiva establecidos a nivel estatal".