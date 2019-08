Plan especial para Luca

Es como el día de la marmota. Se repite el panorama de la semana pasada con Luca Zidane: tras retirarse en Medina de Rioseco con sobrecarga en el aductor de su pierna derecha, estuvo hasta el viernes sin pisar el césped y el sábado no jugó en Laguardia frente al Alavés. Esta vez la retirada, de nuevo con sobrecarga muscular en el aductor, fue el domingo ante el Athletic y el plan es el mismo: calma total. El guardameta marsellés no entrenó el lunes, el miércoles, en la vuelta al trabajo tras 48 horas libres, tampoco apareció en el terreno de juego y fueron Lucas Díaz y Germán, los porteros del filial los que hicieron portería. La idea es que hasta finales de semana no toque los palos y, muy probablemente, a Las Gaunas, para el último amistoso de la temporada, vaya para ver el partido desde el banquillo. La cita importante es la del 17 de agosto ante el Málaga.

Ese día no estará de corto David Carmona. El lateral derecho cedido por el Cádiz sufrió una más que evidente lesión en los isquios jugando contra el Alavés y, a falta de que el club confirme el grado, es evidente que padece una rotura de fibras, por lo que se perderá las primeras jornadas de Liga.