Las peñas de Leganés plantean dar la espalda al Ayuntamiento en fiestas

La más que posible ausencia de encierros y corrida de toros en las fiestas de Leganés es la gota que podría colmar el vaso de la decena de peñas de Leganés que bajo su coordinadora han criticado la falta de comunicación por parte del Ayuntamiento. Pero se remontan atrás en el tiempo para echar en cara que la ciudad ha pasado de tener “las mejores fiestas del sur de Madrid” a contar con una programación deficiente.

Por eso el presidente de la coordinadora de peñas de Leganés, Juan Rojas, asegura que deberán replantear las más de 300 actividades que organizan en fiestas y quizás dejar de programarlas. Aunque matiza que no sería para este año y que por lo tanto a partir de septiembre se tendrán que reunir con el nuevo concejal de Festejos para intentar revertir esta situación. También reclaman apoyo popular para que el gobierno municipal luche por una programación de fiestas con eventos taurinos y, en general, por actividades de calidad, ya que cada vez les limitan más con reducción de subvenciones y limitación de horarios (Rojas señala que ya no hay desfile de peñas, no participan en la procesión de la Virgen de Butarque y tienen que apagar su música a las 2:00 horas).

Varios partidos en la localidad como el PP o ULEG han criticado una programación de festejos en la que no habrá encierros (los populares plantean llevar a los tribunales al gobierno de PSOE y Más Madrid Leganemos) pero tampoco el tradicional concurso de estatuas humanas (que se retrasará a otra fecha) ni fiesta y desfile de gigantes, además de reducir de dos a uno los días de espectáculo pirotécnico.