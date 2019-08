238 murcianos aparecen en el listado de españoles muertos en campos nazis que publica hoy el BOE

El Registro Civil Central ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el listado de 4.427 españoles muertos en los campos de concentración nazis en Austria de Mauthausen y de Gusen, que dependía del anterior, con el objetivo de facilitar a los familiares su registro como fallecidos.

Según ha contado a la SER el historiador, especialista en memoria histórica, Victor Peñalver, de ese total, 238 eran murcianos, aunque fueron al menos 420 murcianos los que pasaron por todos los campos de concentración

Con esta medida, la magistrada-juez del Registro cumple una de las iniciativas de la Ley de Memoria Histórica para la reparación de las víctimas del nazismo. Peñalver asegura que en Murcia aún queda una de esas víctimas viva, se llama Juan Aznar y es de Caravaca. Juan, que rehizo su vida en Francia, vino el pasado año para recibir un homenaje en su municipio y su historia es como la de muchos de estos españoles. En el 39 pasa a Francia, donde es internado en un campo de concentración francés, estalla la segunda guerra mundial, de allí a un cambio de prisioneros y deportado a Mauthausen, donde estuvo cinco años.

Los familiares e interesados tendrán la posibilidad de presentar alegaciones y solicitar correcciones en el plazo de un mes. Así serán incluidos en el registro de fallecidos, condición que todavía no tenían. Victor Peñalver lamenta que muchas familias no tuvieran ni idea de que un familiar había terminado en un campo de concentración. Es el caso de una familia de Cehegín, que hasta el año pasado pensaba que se había exiliado en Argentina y no sabía que había muerto en Mauthausen.

Peñalver dice que hoy por fin se reconoce que personas que figuraban como desaparecidas, habían sido asesinadas.

Destaca Justicia que la iniciativa persigue agradecer y reparar a los más de diez mil españoles deportados a campos de concentración por el gobierno franquista, de los cuales más de la mitad perdió en ellos la vida.