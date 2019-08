Barcala llama "destructivos y catastrofistas" a quienes critican la suciedad de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, acusa a quienes critican la suciedad en los barrios de la ciudad de proyectar una imagen "subjetiva" sobre la misma. Las críticas se han venido sucediendo en las últimas semanas por parte de hoteleros, comerciantes, vecinos y partidos de la oposición municipal.

Dice el primer edil que es un mantra que finalmente cala en la sociedad cuando la realidad "no es así". Por eso pide a estos colectivos que no sean tan "destructivos" y que no vendan la imagen de que Alicante es "un vertedero". Insiste en que no es bueno y en que así no defienden a la ciudad.

Eso sí, Alicante "no está todo lo limpia que a todos nos gustaría", asegura el primer edil, que recuerda que se ha reestructurado el servicio, se han incorporado más inspectores y se aborda la inversión para nuevo material con previsión de 4,5 millones. No obstante, dice que para mejorar los resultados los ciudadanos deben "colaborar".

Acusa a quienes han denunciado las deficiencias en el servicio de limpieza de "estar instalados" en la destrucción de la imagen de la ciudad. "Trabajamos todos los días por mejorar la limpieza de Alicante" pero es "sencillo encontrar una papelera llena o un contenedor que no está lo suficientemente limpio", detalla.