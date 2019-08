Castilla-La Mancha no cumplirá el objetivo de déficit

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, José Alfonso Ruiz Molina ha confirmado que Castilla-La Mancha no cumplirá con el objetivo de déficit marcado para la región.

En los últimos días, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro ya había apuntado que iba a ser muy complicado llegar a esa meta, debido a que la falta de un gobierno central le estaba costando a Castilla-La Mancha 360 millones de euros de las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas.

Ahora, el consejero Ruiz Molina, lo confirma, y asegura que se están teniendo ya "tensiones de tesorería" porque hay gasto que está financiando la Junta y que tendrían que pagarse con ese dinero del Estado que están dejando de percibir.

Añade, que no tendría sentido elaborar planes de ajuste ya que el motivo, la falta de entregas a cuenta, no es imputable a las comunidades autónomas si no a la falta de Presupuestos Generales del Estado.

Declaraciones del consejero tras asistir al acto litúrgico en la Catedral de Toledo con motivo de la festividad del 15 de agosto. Allí estaba también la portavoz del PP regional Claudia Alonso quien afirmaba que es "una terrible noticia" porque eso significa que "los castellano-manchegos nos estaremos endeudando un poco más"