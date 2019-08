Siete Policías Locales se incorporan a la plantilla de Córdoba

Siete nuevos agentes se han incorporado esta mañana a la plantilla de la Policía Local de Córdoba. Son seis hombres y una mujer cuya situación era incierta, ya que de no producirse la jura del cargo este 19 de agosto, podrían haber quedado en un limbo administrativo.

Esto se debe a que terminaban sus prácticas el pasado día 9 de agosto, por lo que, si no juraban cargo, durante un tiempo podrían su situación no sería ni de policías en formación ni funcionarios de carrera. Por tanto, no podrían haber prestado servicio público, no habrían recibido ninguna remuneración y tendrían que haber hecho entrega de su arma reglamentaria.

Acto de jura del cargo de los nuevos agentes de Policía Local que se incorporan a la plantilla de Córdoba. / Cadena SER

Todo ello debido a la demora en la tramitación administrativa. El delegado de seguridad ciudadana, Miguel Ángel Torrico, ha descrito la semana como una "gestión exprés". Señala como responsable a la "despreocupación del anterior por esta situación".

Torrico ha asegurado que están "trabajando presupuestariamente para mejorar la situación de la plantilla de Policía Local y Bomberos, mejorar la ratio de policía/por habitante, así como ampliar medios materiales diferentes".