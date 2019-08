SEGA Mega Drive Mini se une a la fiesta retro

Primero fueron Nintendo Classic Mini, Super NES Classic Mini, Neo Geo- SNK Mini y hasta Playstation Classic; y el próximo turno para revivir juegos retro de consolas de la infancia será para SEGA Mega Drive Mini. Saldrá a la venta el próximo 19 de septiembre con 42 juegos preinstalados, y será una réplica exacta de la original con el 55% de su tamaño. Contará con dos mandos de control con cable vía USB, cable HDMI y cable de alimentación USB.

¿Y cuáles serán esos juegos? Entre ellos destacan títulos míticos como Sonic The Hedgedog (I y II), Altered Beast, Street of Rage 2, Probotector, Mega Man: The Wily Wars, Ghouls n’ Ghosts, Alex Kidd in te Enchanted Castle, Golden Axe, Road Rash II, Strider o Tetris. Los hemos repasado de la mano del jefe de producto en España de esta SEGA Mega Drive Mini, Javier Mañú.

Con él hemos conversado sobre la presencia de rarezas como Tetris, del que apenas se publicaron unas pocas copias para el sistema de SEGA, o de la facilidad de conexión de esta nueva generación de consolas en miniatura, vía USB hasta nuestro televisor.